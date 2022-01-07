خلطة ياباني رهيبة تبيض الوجه واليدين في اسبوع تفتيح البشرة بسرعة

نقدم اليوم لمل متابعي موقعنا وصفات لتبييض الوجه الوجه والأيدي بمكونات طبيعية، كل منا يحرص على ظهور وجهه في أجمل صوره ولأن التعرض لمؤثرات والعوامل الخارجية قد يسبب اسمرار البشرة نقدم لكم في هذا المقال وصفات طبيعية تبيض الوجه واليدين في يومين مع وصفة ماء جوز الهند المذهلة.

ماء جوز الهند لتبييض الوجه واليدين

يعتبر جوز الهند مادة فعالة من مواد تفتيح البشرة والقضاء على البقع الداكنة أو الإسمرار بل أنه يمنح الوجه النظارة والنعومة ويجعلها أكثر اشراقا.

المكونات

● ثمره جوز هند

الطريقة

● قومي بشق ثمرة جوز الهند ثم خذي الماء الموجود بداخلها ،استخدمي قطعة من القطن لتوزيع هذا الماء على الوجه واليدين.

● يمكن تركه على الوجه بدون غسله حيث أنه يعتبر مرطب طبيعي لبشرة الوجه واليدين.

● مع تكرار الوصفة سوف تحصلين على نتائج رائعة.

تفتيح الوجه و اليدين باستخدام الطماطم

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يعد محفزا للبشرة ونضارتها بل إنه يعمل على تفتيحها حيث يدخل في تكوين كريمات التفتيح المختلفة.

الطريقة

● استخدمى حبة الطماطم مقطعة إلى نصفين في تمريرها على الوجه واليدين

● اتركيها لمدة ربع ساعه ثم اغسلى الوجه واليدين للحصول على وجه مشرق خالي من البقع السوداء.

● يمكن في هذه الوصفة استبدال الطماطم بثمرة بطاطس حيث أنها أيضا تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج.

وصفة طبيعية لتفتيح الوجه واليدين باستخدام عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون أيضا على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يعتبر مبيض طبيعى للبشرة وكمان أنه يحتوي على حمض الستريك المفيد للجلد.

المكونات

● عصير نصف ليمونة.

● ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة

● ضعي عصير الليمون مع زيت الزيتون على الوجه والكفين ثم اتركيه لمدة ربع ساعة.

● اغسلي الوجه جيدا ثم قم بترطيبه لتجنب الجفاف

● تجنبي التعرض لأشعة الشمس عند وضع عصير الليمون على الوجه.

وصفة الزبادي لتفتيح البشرة

مع وصفة الزبادي ستحصلين على بشرة نقيه في غضون أيام وودعا للندوب والبقع الداكنة من على الوجه، فيمكن تفتيح البشرة السمراء عن طريق خلطة الزبادي والعسل النقي التي أثبتت قدرتها في تفتيح البشرة في أيام قليلة عليكي تحضير ملعقتان كبيرتان من الزبادي ويضاف عليها ملعقتان من العسل وبعد الدمج يوزع الخليط على البشرة والرقبه ، ويترك حتي مرور ساعة يشطف الوجه بالماء الفاتر، ينبغي المواظبة على الوصفة مرة من كل أسبوع لنتيجة مرضية.