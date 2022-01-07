طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الأصلية وبهارات الدقة لأروع رائحة وأطعم مذاق مثل أشهر محلات الإسكندرية

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الأصلية، يجب أن نشير في البداية أن الكبدة الاسكندراني من الوصفات المميزة بشكل كبير للغاية والتي يتم عملها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية فهي من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الكبار والصغار أيضا فهي من ضمن الأكلات التي لديها شهرة عالية للغاية في مصر خاصة مدنية الإسكندرية في كثير من الأوقات يلجأ العديد من الأشخاص في المطاعم إلى تناولها فيه ذات مذاق مختلفة ورائع للغاية، خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكبدة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية تابعوا معانا.

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من المكونات التي تدخل في عمل الكبدة الاسكندراني هي:

نصف كيلو من الكبدة، وتقوم بتقطيعها إلى شرائح رفيعة.

ملعقتين من الثوم المفروم.

كوب من الليمون.

رشة من البهارات السبع.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة من أي نوع من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

كمية قليلة من البابريكا.

ثمرة صغيرة من الفلفل الأخضر.

ثمرة من الفلفل الحار ولكن لا بد أن نقطعها إلى شرائح.

شرائح من الفلفل الأحمر.

كمية من الشطة على حسب الرغبة.

يجب عليكم تنفيذ كل الخطوات الخاصة بالتحضير بالتفاصيل حتى تكون في ذات مذاق المطاعم: