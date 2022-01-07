هدية العروسة دلكة القهوة السعودي السحرية لتنعيم وتبييض الجسم قبل الزفاف

دلكة القهوة السعودي من أجمل مستحضرات التجميل التي تجعل الجسم أبيض مثل الحليب، حيث تمنحه النعومة والترطيب وتجعله ناعم مثل بشرة الأطفال، وكثير من الفتيات يبحثون عن بعض الوصفات المنزلية السريعة لتبييض أجسامهن قبل الزفاف، وهى دلكة جميلة تساعد على تقشير الخلايا الميتة وإزالة الخطوط البيضاء الرفيعة التي تشوه مظهر الجسم، وتستطيع جميع الفتيات والسيدات إعدادها بالمنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف، وهو من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل دلكة القهوة السعودي لتنعيم وتبييض العرائس قبل الزفاف بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات دلكة القهوة السعودي السحرية

تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يأتي:-

خمس ملاعق كبيرة من القهوة الناعمة.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

ربع كوب من عصير الليمون.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الجلسرين.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير دلكة القهوة السعودي السحرية لتنعيم وتبييض الجسم قبل الزفاف بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى يصبح الخليط مثل العجينة تمامًا. نقوم بدهن الجسم بالدلكة جيدًا، ونتركه حتى يجف تمامًا، ثم نقوم بفرك الجسم جيدًا بواسطة اليد. نستمر بفرك الجسم حتى يصبح الجسم أبيض وناعم وخالي تمامًا من الخلايا الميتة. بعد ذلك نقوم بالاستحمام بالماء الفاتر والصابون وسوف تحصلين على نتائج سوف تبهرك. نكرر وضع الدلكة على الجسم ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على جسم أبيض وناعم مثل الحرير.

فوائد دلكة القهوة السعودي للجسم

تحتوي على العديد من الفوائد الرائعة التي سوف نقدمها لكم من خلال السطور التالية:-