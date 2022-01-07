خلطة كوري لتبييض الوجه واليدين بالنشا والحليب في يومين بأقل المكونات

وصفات لتبييض الوجه والرقبه هد ما ترغب للوصول أليه الكثير من السيدات حال أصابة البشرة بالعديد من المشاكل التي تتسبب في الأحراج الشديد حين ظهور البقع الداكنة والندوب والنمش، فقد تتجه البعض لشراء الكريمات الباهظة ولكن تجهل مدي تأثيرها لاحقا على الجلد نتيجة الآثار الجانبية التي قد تقع عليها حين المداومة على استخدامها كونها تصنع من مواد كيميائية ترهق البشرة والجلد وتكون عامل أساسي في ظهور الحبوب والنمش، ولدلك نود اليوم بتقدم وصفات طبيعية لتبييض الوجه واليدين من مكونات في مطبخك.

أقوى وصفة لتفتيح البشرة

تبييض الوجه بالنشا والحليب تعتبر من أقوي الوصفات الفعالة في تفتيح البشرة في وقتا قصير فلكل مكون من الوصفة فوائد عديدة تكتسبها البشرة حين تطبيقها، فمن خلال دمج ملعقة من الحليب السائل ويضاف عليه ملعقة من النشا ، ثم يوزع الخليط على البشرة باستخدام قطعة قطن نظيفة أو باستخدام أصابعك مع حركات دائرية لامتصاص الخلطة ، ثم بعد مرور 40 دقيقة يشطف الوجه واليدين بالماء الدافيء، للوصول أـلى نتيجة مبهرة في أقل فترة ينبغي اتباع الخلطة يوم وراء يوم.

تفتيح البشرة سريعا مع ماسك النشا والحليب وزيت الزيتون

من الخلطات الهائلة في تفتيح البشرة هي خلطة النشا وزيت الزيتون والحليب السائل فحين مزج المكونات معا بكميات متساوية، ستصنعين ماسك قوي يغدي البشرة سريعا مما ينتج عنه بشرة افتح عدة درجات، فعليكي بعد خلط المزيج يوزع على البشرة والرقبة ويترك حتي مرور 30 دقيقة يشطف الوجه والرقبه بالماء الفاتر، وتتبع الوصفة يوم وراء يوم لنتيجة سريعة.

تفتيح الوجه بزيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على الكثير من الفوائد الفعالة في تفتيح البشرة والعناية أيضا بالشعر، كونه يرطب البشرة الجافة ويعمل على إزالة البقع والندوب أثار حب الشباب ، فقط كل ماعليكي تطبيق الخلطة وستحصلين على نتيجة مذهلة، ينبغي توزيع كمية مناسبة حسب كثافة وطول الشعر من زيت الزيتون مع التدليك حتي يصل لفروة الرأس، ثم يغطي لمدة اربع ساعات قبل أن يشطف بالماء البارد، تكرر الوصفة مرة من كل أسبوع.