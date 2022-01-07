فوائد خل التفاح للشعر وفروة الرأس وطريقة استخدامه

يجهل الكثير فوائد خل التفاح للشعر على الرغم من كثرتها، وقدرتها على علاج وحل الكثير من مشاكل الشعر، وبإمكان الكثيرون الاستفادة منها، حيث يعمل خل التفاح على علاج كلا من القشرة، والتهابات فروة الرأس المختلفة، كما يمنح الشعر إطلالة لامعه، وفروة شعر خالية من المشاكل، وفيما يلي سوف نوضح لكم أهم فوائد خل التفاح للشعر وفروة الرأس، وكيفية استخدامه للاستفادة منه بشكل صحيح.

حل مشكلة الحكة في فروة الرأس.

علاج مشكلة القشرة في فروة الرأس.

يعمل على ترطيب فروة الرأس الجافة.

يعمل على إزالة الزيوت الزائدة على الشعر والتخلص منها.

يعالج مشكلة تساقط الشعر، من خلال تغذية جذور الشعر والعمل على تقويتها.

يقوم بالقضاء على أية أنواع من الفطريات التي قد تنتج عن الزيوت والأوساخ العالقة في الشعر.

يتخلص من الميكروبات الدقيقة التي توجد بالمياه والتي قد تضر بالشعر.

يساعد خل التفاح بطبيعته القلوية على علاج الجروح الصغيرة التي قد تتواجد في فروة الرأس.

فوائد خل التفاح للشعرطرق استخدام خل التفاح للاستفادة من فوائد خل التفاح لفروة الرأس

للاستفادة من هذه الفوائد يمكنك استخدام خل التفاح بعدة طرق ومنها ما يلي:

نقوم بخلط نسب متساوية من خل التفاح والماء، ونقوم بالاحتفاظ به داجل زجاجة فارغة من زجاجات الشامبو القديمة، كما ينبغي زيادة كمية خليط خل التفاح والماء في حالة كان الشعر طويل، حيث سيحتاج إلى كمية أكبر من الخليط.

بعد ذلك قومي بغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر، والشامبو الخاص بك، ثم استخدمي عليه هذا الخليط، افركي شعرك به، واتركيه على الشعر لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ثم قومي بغسله باستخدام الماء الفاتر.

نقوم بمزج مقدار قليل من البيكنج صودا مع الماء، ونفرك به فروة الرأس في حركة دائرية.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا وشطفه بالماء الدافئ.

ثم نقوم بخلط نفس الكميتين من خل التفاح والماء، مع نوع من أنواع الزيوت العطرية المفضلة لديكي.

نترك الخليط على الشعر لمدة عشرة دقائق على الأقل، ثم نقوم بغسله باستخدام الماء الفاتر.

الطريقة الثانية لاستخدام خل التفاح