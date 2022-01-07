بكيلو من الدقيق اصنعى الفايش المقرمش الهش لأحلى إفطار لأفراد عائلتك

يعد الفايش من المخبوزات الهش المقرمشة اللذيذة، فهو من أنواع المعجنات التى عليها إقبال كبير فى الأفران لأنه من الأشياء التى لاغنى عنها فى وجبة الإفطار مع كوب من اللبن ويعد إفطار خفيف، وكذلك يصلح لتناوله فى وقت العصارى مع كوب من الشاى، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمله فى المنزل بكل سهولة وذلك للإستغناء عن شرائه من الخارج لتوفير التكلفة العالية لشرائه وضمان سلامة مكوناته، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير الفايش المقرمش الهش بالتفصيل.مقادير عمل الفايش المقرمش الهش
يحتوى الفايش المقرمش الهش على مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وغير مكلفة وهى كالتالي:
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كوب من السمنة.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- ١/٢ كيلو لبن للعجن.
- ملعقة كبيرة من المحلب المطحون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة عمل الفايش المقرمش الهش سهلة وبسيطة جداً ولا تستغرق وقت طويل فى اعدادها وهى كمايلي:
- نحضر وعاء كبير للعجن وننخل به الدقيق ثم نضيف عليه باقى المكونات الجافة من الملح والسكر والخميرة والكركم والمحلب والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض كويس.
- ثم نضيف عليم السمنة ونفرك باليد حتى يكون الخليط مشابه لحظات الرمل.
- بعد ذلك نضيف اللبن الدافئ بالتدريج مع العجن حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وملساء.
- نغطى العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك نقسم العجينة إلى نصفين ونقوم بفرد كل قسم ونلفه رول بشكل أسطواني.
- نجهز صاج مدهون بالسمنة ونضع العجينة وندهن الوجه باللبن ونرش عليه حبة البركة أو بدون.
- نتركه حتى يختمر مرة أخرى لمدة ٣٠ دقيقة أو أكثر حتى يتضاعف حجمه.
- بعد ذلك ندخله الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٠ دقيقة أو أكثر حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.
- ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ونقطعه بسكينه منشار بحجم مناسب.
- نرصه فى صاج وندخلها الفرن مرة أخرى حتى يتحمص ونحصل على الطعم الهش المقرمش.
- نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نضعه فى طبق التقديم ويقدم مع كوب من اللبن وبالف هنا وشفا.
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يعد الفايش من المخبوزات الهش المقرمشة اللذيذة، فهو من أنواع المعجنات التى عليها إقبال كبير فى الأفران لأنه من الأشياء التى لاغنى عنها فى وجبة الإفطار مع كوب من اللبن ويعد إفطار خفيف، وكذلك يصلح لتناوله فى وقت العصارى مع كوب من الشاى، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمله فى المنزل بكل سهولة وذلك للإستغناء عن شرائه من الخارج لتوفير التكلفة العالية لشرائه وضمان سلامة مكوناته، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير الفايش المقرمش الهش بالتفصيل.مقادير عمل الفايش المقرمش الهش
يحتوى الفايش المقرمش الهش على مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وغير مكلفة وهى كالتالي:
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كوب من السمنة.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- ١/٢ كيلو لبن للعجن.
- ملعقة كبيرة من المحلب المطحون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة عمل الفايش المقرمش الهش سهلة وبسيطة جداً ولا تستغرق وقت طويل فى اعدادها وهى كمايلي:
- نحضر وعاء كبير للعجن وننخل به الدقيق ثم نضيف عليه باقى المكونات الجافة من الملح والسكر والخميرة والكركم والمحلب والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض كويس.
- ثم نضيف عليم السمنة ونفرك باليد حتى يكون الخليط مشابه لحظات الرمل.
- بعد ذلك نضيف اللبن الدافئ بالتدريج مع العجن حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وملساء.
- نغطى العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك نقسم العجينة إلى نصفين ونقوم بفرد كل قسم ونلفه رول بشكل أسطواني.
- نجهز صاج مدهون بالسمنة ونضع العجينة وندهن الوجه باللبن ونرش عليه حبة البركة أو بدون.
- نتركه حتى يختمر مرة أخرى لمدة ٣٠ دقيقة أو أكثر حتى يتضاعف حجمه.
- بعد ذلك ندخله الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٠ دقيقة أو أكثر حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.
- ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ونقطعه بسكينه منشار بحجم مناسب.
- نرصه فى صاج وندخلها الفرن مرة أخرى حتى يتحمص ونحصل على الطعم الهش المقرمش.
- نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نضعه فى طبق التقديم ويقدم مع كوب من اللبن وبالف هنا وشفا.