بكيلو من الدقيق اصنعى الفايش المقرمش الهش لأحلى إفطار لأفراد عائلتك

يعد الفايش من المخبوزات الهش المقرمشة اللذيذة، فهو من أنواع المعجنات التى عليها إقبال كبير فى الأفران لأنه من الأشياء التى لاغنى عنها فى وجبة الإفطار مع كوب من اللبن ويعد إفطار خفيف، وكذلك يصلح لتناوله فى وقت العصارى مع كوب من الشاى، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمله فى المنزل بكل سهولة وذلك للإستغناء عن شرائه من الخارج لتوفير التكلفة العالية لشرائه وضمان سلامة مكوناته، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير الفايش المقرمش الهش بالتفصيل.

مقادير عمل الفايش المقرمش الهش

يحتوى الفايش المقرمش الهش على مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وغير مكلفة وهى كالتالي:

كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من السمنة.

ملعقة كبيرة من الكركم.

١/٢ كيلو لبن للعجن.

ملعقة كبيرة من المحلب المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الفايش المقرمش الهش سهلة وبسيطة جداً ولا تستغرق وقت طويل فى اعدادها وهى كمايلي: