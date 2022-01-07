أطعم من الجاهزة.. طريقة عمل النوجا بالسوداني في البيت

طريقة عمل النوجا فى البيت، النوجا هى عبارة عن حلوى يتم تحضيرها بالسكر والمكسرات ويشتهر تناولها فى كثير من البلاد العربية وتختلف طرق تحضيرها ومكوناتها من مطبخ لآخر، فيمكن تحضيرها بالمكسرات أو بالسمسم أو بالشيكولاتة أو الفستق الحلبي ولكلا منها طعمها المميز الجذاب، وهى من أنواع الحلوى المحببة للأطفال والكبار والتي يرغبون دائما فى شرائها ، ولكن يمكنك بتلك الخطوات إعدادها منزليا وتقديمها إلى أطفالك والاستغناء عن شرائها جاهزة من المحلات، فإليك طريقة عمل النوجا فى البيت.

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

المكونات:

– 2 كوب سكر.

– 2 بياض بيض.

– نصف كوب ماء.

– 3/4 كوب عسل جلوكوز.

– ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

– رشة ملح.

– نصف كوب بندق مقشر ومجروش.

– نصف كوب فستق مقشر ومجروش.

– نصف كوب لوز شرائح محمص ومجروش.

أولا نقوم بإعداد كراميل النوجا عن طريق وضع قدر على النار نضع به عسل الجلوكوز والسكر والماء ونتركه حتى يبدأ فى الغليان ويأخذ القوام المكرمل ويفضل أن نتركه حتى تصبح درجة الغليان 150 درجة باستخدام مقياس حرارة حتى نحصل على نتائج أفضل.

نحضر وعاء نضع به بياض البيض والملح ونبدأ بالخفق بالمضرب الكهربائى لمدة حوالى 5 دقائق حتى يرتفع سمك بياض البيض.

نترك الكراميل حتى يبرد قليلا ثم نضفه تدريجيا على خليط بياض البيض مع استمرار الخفق على أعلى سرعة.

نضف رشة فانيليا إلى الخليط ونستمر فى الخفق حتى نحصل على قوام متماسك وليس سائلا.

نضف المكسرات ونخفقها مع الخليط لمدة دقيقة واحدة.

نحضر صينية دهنها بالزبدة وقليل من السكر البودر ثم نضع بها خليط النوجا ونغطيها بكيس من النايلون ونكبس عليها جيدا حتى يتساوى وجهها أو يمكن وضعها على الكيس مباشرة وفردها بالنشابة.

ندخل النوجا الثلاجة حوالى 4 ساعات حتى تتماسك.

نخرج النوجا ونقوم بتقطيعها وتصبح جاهزة على التقديم.

يمكن الاحتفاظ بقطع النوجا فى عبوة بلاستيك والاحتفاظ بها في الثلاجة لحين التقديم.

كما يمكن تعليف النوجا بقطع صغيرة من ورق الزبدة أو ورق السلوفان وإعطائها للأطفال بدلاً من شرائها من الخارج.

خطوات عمل النوجا في البيت أحلى من الجاهزة