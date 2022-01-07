أفضل كريم طبيعي لشد الوجه لبشرة أصغر ب10 سنوات خلال أيام

كريم طبيعى لشد الوجه، شد البشرة والتخلص من التجاعيد هو حلم كل فتاة تريد أن تصير بسن الشباب دون أن تبدو عليها ملامح الكبر والعجز، وعندما نبحث عن كريمات شد الوجه فإن الكريمات الطبيعية تعد الخيار الأمثل للمساعدة على إفراز الكولاجين بشكل طبيعي بالوجه دون اللجوء إلى مستحضرات التجميل الجاهزة المليئة بالكولاجين والتي قد تضر بالبشرة وتسبب ترهلات الجلد عند إيقافها، لذلك نقدم ليكى كريم لبان الدكر والأرز والذي يعد من أقوى كريمات الشباب الدائم الطبيعية التي تجعلك أصغر 10سنوات وكأنك قومتي بعمل بوتوكس دائم من أجل شد وتفتيح ونضارة بشرة خيالي.

كريم طبيعي لشد الوجه من الأرز

المكونات:

– ملعقة كبيرة من لبان الذكر الحصى.

– نصف كوب ماء دافئ.

– 2 ملعقة كبيرة أرز مغسول ومصفى.

– ملعقة جل الصبار.

– ملعقة ماء ورد.

– نصف ملعقة جليسرين.

نحضر وعاء نضع به لبان الذكر ونضف عليه الماء الدافئ ونقلبهم معا ونتركه منقوع من الليل حتى الصباح.

نلاحظ تغيير شكل المنقوع ونجده أخذ اللون الأبيض وقوام مثل الحليب، نقوم بتقليبه لمرة واحدة ثم نصفى لبان الذكر لكى نحصل على الماء فقط..

نحضر وعاء نضع به الأرز المصفى ونضع عليه نصف كوب من منقوع لبان الدكر ونقلبهما معا.

نترك هذا الخليط منقوع لمدة 4 ساعات حتى نحصل على جميع فوائد الأرز.

نضف هذا الخليط فى الخلاط الكهربائى وباستخدام المصفاة نصفى الخليط للتخلص من الأرز المتبقي والحصول على الماء فقط..

نضع الخليط على نار متوسطة مع استمرار التقليب حتى يثقل القوام ويصبح مثل الكريم.

نترك الكريم حتى يبرد ثم نضف جل الصبار وماء الورد والجليسرين ونخلط جميع المكونات وتصبح جاهزة للاستخدام.

نحفظ الكريم فى علبة ونتركه بداخل الثلاجة ويمكنك استخدام هذه الكمية لمدة 10 أيام.

خطوات تحضير أفضل كريم لشد الوجه وتبييضه

لاستخدام الكريم لابد أن تكون البشرة جافة ونظيفة ولا يوجد عليها أي مستحضرا تجميل، ثم يتم وضع طبقة مناسبة من الكريم المصنوع، وتدلك وتترك من المساء حتى صبا اليوم التالي، يكرر استخدام الكريم يومياً وسوف تلاحظين الفرق الكبير.