فوائد لبان الذكر علي الريق قنبلة التخسيس بلبان الذكر بدون رجيم

لبان الذكر وأهم فوائده هذا الكنز في بيتونا الذي يغفل عنه الكثير، فقد كثر الحديث عنه مؤخرا لفوائده في علاج البشرة والمعدة والتخسيس أيضا وهذا بناءا على التجربة الفعلية للمستخدمين ليه وأيضا الأبحاث لأنه يدخل في صناعة الأدوية وبعض العلاجات،وهو عبارة عن مادة صمغية تفرزها جزع شجرة اللبان والأشهر في زراعتها الهند.

فوائد لبان الذكر المتعددة

يمكن استخدام لبان الذكر بعدة طرق للحصول علي النتائج التالية :

فوائد لبان الذكر كبخاخ

ند استخدامه كبخاخ وذلك بسكب كوب ماء مغلي على معلقتين لبان ذكر وتركه ليلة كاملة وفي الصباح يمكننا تصفيته ووضع الماء في بخاخ لسهولة استخدامه ويحتفظ به في الثلاجة للاستعمال اليومي. للحصول على النتائج التالية:

يساعد في شد الجلد المترهل.

يساعد على ملئ التجاعيد والخطوط التعبيرية لما يحتويه من كولاجين طبيعي .

يفتح البشرة بشكل ملحوظ مع استمرار استخدامه ويساعد أيضا على توحيد لون البشرة.

كما يساعد على تخفيف أثر الهالات السوداء تحت العين وتخفيف بقع البشر ليتركها نقية.

يساعد على سرعة تجديد الخلايا وملئ أي حفر أو علامات قديمة لحبوب الشباب.

كما أنه يعتبر مطهر فاستخدامه على الشعر يساعد في القضاء علي قشرة الشعر بالإضافة اي احتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تخفف تساقط الشعر كما ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس أيضا.

فوائد لبان الذكر وشربه على الريق في فقدان الوزن

منقوع لبان الذكر المكون من ملعقة صغيره على كوب ماء يوميا أو بين الوجبات يساعد على فقدان الشهية كمان يساعد أيضا على تنحيف منطقة الوسط والبطن والحوض وذلك بتناوله على الريق أو مضغه بعد نقعه في الماء حيث يفتت الدهون المتواجدة في البطن والأرداف بالإضافة إلى أنه يخلص الجسم من السموم ومفيد جدا للكلي، كما أنه يعالج الإمساك والتلبك المعوي وحالات الغثيان الناتجة عن تغيير العادات الغذائية وذلك لقدرته على التطهير وزيادة عمليات الأيض.