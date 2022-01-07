فطائر بالكريمة والشوكولاتة بطريقة سهلة واقتصادية هشة ولذيذة شهية

فطائر بالكريمة والشوكولاتة ، من المعجنات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تتميز بشكلها الجذاب، وتحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز والمحلات، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، كما تتميز بمذاقها الرائع الذي لا مثيل له، نظرا لاحتوائها على الشوكولاتة، حيث تشعرك بالسعادة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما تضفي من بهجة وسرور، كما يمكنكم تجربة فطائر السمسم بالجبن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر بالكريمة والشوكولاتة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر بالكريمة والشوكولاتة

تتكون فطائر بالكريمة والشوكولاتة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

300 جم من الدقيق.

200 مل من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بيضة.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

8 جم فانيليا.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الكريمة

300 مل من الحليب.

8 جم فانيليا.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

بياض بيضة.

2 ملاعق كبيرة من النشا.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

للتزيين

شوكلت شيبس.

سكر بودر.

مربى المشمش.

رقائق لوز محمص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل فطائر بالكريمة والشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

تحضير الكريمة

نحضر حلة، ثم نضيف إليها البيضة والسكر والفانيليا والنشا، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الحليب ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى تتشكل لدينا كريمة.

بعد ذلك نرفع الحلة من على النار، ونسكب الكريمة في وعاء ونغطيها بكيس بلاستيك، ثم نضعها تبرد في الثلاجة.

تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والفانيليا والخميرة الفورية والسكر، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الزيت وبياض البيضة والحليب، ثم نقلبهم جيدا بالملعقة.

ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة، ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها ونتركها تختمر في مكان دافئ.

بعد ذلك نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها.

ثم نضعها على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نقسمها إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مربع، ثم نوزع على منتصفها نصف كمية الكريمة، ثم نوع فوق الكريمة حبيبات شوكلت شيبس.

بعد ذلك نطوي الفطيرة على الحشو، ونقطع طرفها، ثم نقسمها إلى 4 قطع مستطيلة ومتساوية.

ونكرر نفس الخطوات في العجينة الثانية.

بعد ذلك نرص الفطائر في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيضة والحليب، ثم نخلطهم جيدا.

ثم ندهن وجه الفطائر بخليط صفار البيض.