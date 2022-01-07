أسرع كيك طريقة عمل أسرع الكعكات و أسهلها كيكة الفانيليا بأقل مجهود

كيك سريعة التحضير لاستقبال الضيوف أو لقضاء أوقات ممتعة في المنزل، أحيانا يتطلب الأمر عمل بعض الحلويات البسيطة والكعكات، فهي تعتبر كوجبة خفيفة يمكن تناولها أثناء اليوم أو بين الوجبات، وأيضا من الوجبات المفضلة للأولاد في الإفطار يمكن تناولها مع العصير أو مشروبهم المفضل عمل أفضل الكيكات لا يتطلب الأمر الكثير من المجهود فقط عليكم اتباع الوصفة.

كيكة الفانيليا

فهي الأبسط والأسهل ويسهل تزينها بالسكر البودر أو أكلها مع المربي أو فقط مشروبك المفضل.

المقادير

2 بيضة

كوب حليب

نصف كوب زيت

نص كوب سكر أو أكثر قليلا حسب الرغبة

ملعقة صغير فانيليا سائلة أو جافة

ملعقة كبيرة أو عبوة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغير ملح

2 كوب ونصف دقيق

طريقة التحضير

تخلط المكونات الجافة معا الدقيق والبيكنج بودر ورشه الملح جيدا يمكن التقليب بالمضرب السلك لتخلل الهواء في المكونات ، وفي إناء منفصل أو في الخلاط يضاف البيض والحليب والزيت والسكر والفانيليا ليخلط بالمضرب السلك أو الخلاط الكهربائي، يتم بعد ذلك إضافة هذا الخليط الأخير اللي المكونات الجافة مع التقليب والامتزاج ولأفضل تجانس للمكونات يمكنكم خلطها جميعا في الخلاط الكهربي أو تقليبها بالمضرب السلك في نفس إناء المكونات الجافة حتى تمام الامتزاج وفي هذه الأثناء يتم إشعال الفرن على درجة حرارة 250 درجة، وللخطوة الأخيرة وضع الخليط في صينية الفرن والتي سيكون تم دهنها بالزبدة ثم الدقيق أو وضع ورق الزبدة في الصينية ، لتجنب التصاق الكعكة في الصينية، وأخيرا وضعها الفرن وستتراوح فترة نضج الكعكة من نصف ساعة إلى 45 دقيقة ويتم اختبار النضج بخله أسنان أو سكين نظيف حتى يظهر خالي من الخليط فعندها نتأكد أنه تم النضج.

بعد الخروخ من الفرن تترك بضع دقائق لتبرد وتقطع حسب الرغبة ،يمكننا عمل بعض الكريمة اللذيذة أو تقديمها مع بعض المشروبات وحتى أن تأكل هى فقط فهي ذكية النكهة وكافية أن تأكل وحدها.