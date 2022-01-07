طريقة عمل البسبوسة السورية اللذيذة على أصولها بكل سهولة في البيت

البسبوسة واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي تتمتع بطعم في غاية الروعة، وهناك الكثير من أنواع البسبوسة المعروفة في الوطن العربي، والبسبوسة السورية واحدة من بين طرقها المختلفة التي تتمتع بطعم مختلف تماماً عن غيرها، ويمكن إعدادها في البيت بكل سهولة بالطريقة الأصلية لها، وتقديمها للأسرة في الأوقات المختلفة والمناسبات المتنوعة، وإليكم الآن طريقة عمل البسبوسة.

طريقة عمل البسبوسة السورية

دائما ما تبحث كل ربات البيوت عن وصفات حلويات مختلفة، وهذا لتقديمها لهم في الاوقات المختلفة، ودائما نجد البسبوسة بكل أنواعها في المقدمة، وهناك الكثير من الأسماء التي تطلق على البسبوسة مثل الهريسة والنمورة، ومهما اختلف اسمها وطريقة تحضيرها فهي ذات طعم جنان لا يقاوم.

3 كأس سميد.

2 بيضة.

كأس لبن سائل.

كأس سكر.

نصف كأس زيت.

2 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

2 كأس سكر.

كأس ونصف ماء.

رشة فانيليا.

عصير نصف ليمونة.

نخفق السكر مع البيض في وعاء الخلاط الكهربائي.

نضيف الزيت النباتي للخليط السابق مع الخفق المستمر.

ننزل بمقدار اللبن مع استمرار الخفق.

في وعاء أخر نضع السميد والبيكنج بودر ونقلبهما، ثم نضيف الخليط السائل عليه ونقلبهما معاً.

نحضر صينية الفرن وتدهن بالزبدة ونسكب فيها خليط البسبوسة ونساويه.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة، وهذا لتنضج البسبوسة وتأخذ للون البني المميز.

نخرج البسبوسة من الفرن وتسقى بالقطر الساخن، ونغطيها وتترك لمدة عشرة دقائق، ثم نقطعها وتقدم بألف هنا.

نحضر قدر ويرفع على النار ونضع به الماء والسكر، وينرك المزيج حتى يذوب السكر ويغلي.

نضيف الفانيليا والليمون ويترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق ليثقل.

4 كأس سميد خشن.

نصف كأس سمن مذاب.

2 كأس جوز الهند.

2 كأس سكر.

كأس لبن.

نصف كأس مكسرات مشكلة.

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

قطر.

نخلط السمن مع السميد والسكر والبيكنج بودر وجوز الهند، ونقلب المكونات معاً باليدين.

نضيف اللبن ونقلب المكونات معاً بشكل جيد لتتجانس.

تترك العجينة في مكان دافئ لمدة ربع ساعة لترتاح.

نحضر صينية وتدهن بملعقة من الطحينة، ونوزع فيها خليط البسبوسة بالتساوي.

نوزع عليه المكسرات على الوجه، وتترك البسبوسة ترتاح.

ندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180.

تخرج البسبوسة من الفرن ويسكب عليها القطر وهو ساخن.

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