طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن مثل المطاعم الشهيرة غالية الثمن

طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن بالتأكيد لقد جربتي بالفعل عددًا قليلاً من خلطات الدجاج والتوابل، حيث تتكون معظم الخلطات من مكونات قليلة، العديد من خلطات الدجاج والتوابل تذوق دائمًا كالملح، والآن لدينا مزيج من البهارات التي أعتقد أن مذاقها لذيذ حقًا. إنه ليس مالحًا جدًا وله رائحة رائعة. ولهذا السبب لا يمكنني أن أوصي إلا بمزيج الدجاج والتوابل هذا.

طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن

لعمل التتبيلة ستحتاجي الى العديد من المكونات اولا وهي :

دجاجة

بعض الزيت / الدهون

خلطة بهارات الدجاج

1.5 ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان صغيرتان جيدتان من الخردل

0.5 ملعقة صغيرة فلفل

1 ملعقة صغيرة بصل (بودرة)

0.25 ملعقة صغيرة فلفل حار

1 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

1 ملعقة صغيرة مالح (مجفف)

2 ملاعق صغيرة بقدونس (مجفف)

4 ملاعق صغيرة بابريكا (بودرة / مدخنة)

تحضير مزيج التوابل سهل للغاية أيضًا. تضع الملح وبذور الخردل والفلفل وربما رقائق الفلفل الحار في الهاون مرة واحدة.

ثم نضيف مسحوق البصل ومسحوق الثوم والمالح والبقدونس ومسحوق البابريكا ونقلب كل شيء بملعقة.

إذا لم يكن لديك، يمكنك استبدال المكونات الأولى بمكونات ناعمة أو مطحونة بالفعل.

الآن تدليك الدجاج أو قطع الدجاج بسهولة بالخليط كما يحلو لك. حتى تلتصق البهارات، يمكنك فرك جلد الدجاج قليلاً بالزيت.

على أي حال، فإن خليط الدجاج والتوابل يصنع دجاجًا رائعًا حقًا.

ثم يمكنك إما خبز الدجاج في الفرن أو شويه على الشواية.

ذا كنتي ترغبين في طهي الدجاج على الشواية، فإنني أوصي بالتأكيد بشواية كروية أو شواية بغطاء، لأنني أجد أن الدجاج ببساطة أكثر عرضة للشواء على شواية مباشرة.

يستغرق الدجاج عادة حوالي 30 إلى 45 دقيقة على الشواية.

ثم أتي الدجاج دائمًا في الفرن على حرارة 180-200 درجة أعلى / أسفل لمدة 30-60 دقيقة، أحيانًا لمدة ساعة، اعتمادًا على قطع الدجاج.

ثم ضعي الدجاج على رف سلكي ويوجد تحته مباشرة صفيحة خبز ضعي فيها 250 مل من الماء.

حيث أن الرطوبة الطفيفة في الفرن جيدة حقًا للدجاج ولا يزال الجلد مقرمشًا.

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