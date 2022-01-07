مش هتشتري الجاهزة تاني.. اعملي الزبدة الفلاحي في البيت بمكونين فقط بنفس قوام وطعم الجاهزة ناجحة 100%

طريقة عمل الزبدة الفلاحي طريقة بسيطة وليست مكلفة الإطلاق ومن أهم ما يجب أن يحضر هو نوع جيد من الحليب مع بعض المكونات الأخرى والتي تساعد على إنجاز عمل أفضل نوع من أنواع مكون الزبد الفلاحي عالي الدسم وعالي البروتين كما أن محتواه أيضا من المعادن والفيتامينات يعد مرتفعًا ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالمكونات التي يتيسر من خلالها عمل الزبد الفلاحي وفيما يأتي أهم المعلومات عن الخطوات الأساسية والتي من خلالها يكون من اليسير على كافة ربات البيوت التحضير السريع للزبد الفلاحي وبأقل وقت ممكن.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي

الطريقة البسيطة التي من الممكن من خلالها عمل الزبدة الفلاحي تعتمد على توفر تلك الخطوات البسيطة والتي تيسر من توفر أكبر كميات من الزبد الفلاحي العالي الدسم والذي يعد أهم مكون دهني سهل التحضير في البيت ومن الممكن الاعتماد عليه أثناء الطهي لمختلف الوجبات ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات التي من الممكن أن توفر أفضل نوع من أنواع الزبد الطبيعي الفلاحي الخالي تماما من الدهون المهدرجة والذي يعتبر أفضل مكون دهني حيواني يعطي أفضل نكهة للوجبات.

طريقة عمل مكون الزبدة الفلاحي بالمكونات التالية:

أهم مكونات الوصفة نقوم بحصرها في تلك النقاط المقبلة:

ثلاث لتر من مكون الحليب ويكون جاموسي وكامل الدسم.

ماء بالثلج.

زجاجات فارغة.

طريقة تحضير خليط الزبد الفلاحي

الزبد الفلاحي نحصل عليه بكل سهولة ولكن لا بد من اتباع الخطوات القادمة، الخطوات التالية من الممكن أن نقوم بالاتباع لها لعمل أفضل زبد من النوع الطبيعي الفلاحي الممتاز: