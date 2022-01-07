طريقة عمل البفتيك المحمر بأسهل طريقة وبأقل التكاليف لجميع أفراد أسرتك

طريقة عمل البفتيك المحمر، البفتيك عبارة عن طبق سرفيس من اللحم الشرائح ويتم تقديمه مع خضار سوتيه (خضار مسلوق أو تم تسويته على البخار) وصلصه وهو يعد من الأطباق الرئيسية على المائدة ويمكن طهيه بعدة طرق مختلفة وهو صنف محبب لدى جميع أفراد كبار وصغار, واللحم البفتيك لا يحتوى على الدهون لحم أحمر صافى وفى هذة المقالة سوف نذكر لكم طريقة عمل البفتيك المحمر وطرق مختلفة للبفتيك بطريقة شهية وسهلة.

طريقة عمل البفتيك المحمر

المقادير:

1/2 كيلو لحم بفتيك.

عصير بصل.

عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة سمن.

خضار مسلوق.

ملح – فلفل – بهار.

الطريقة:

يتم تنظيف وحدات البفتيك من الجلد والدسم كما تنزع العروق أو الشغت إن وجد. يتم فرد كل قطعة بدقها جيدا لتمزيق اللحم وتقليل سمكها ليسهل طهيها. توضع ملعقة سمن في الطاسة، ثم تدهن وحدات البفتيك من كلا وجهيها بالسمن وترص في الطاسة وترفع على النار حتي تظهر أثار الدم على سطحها ثم تقلب. يتم طهيها على نار متوسطة مع تقليبها على الوجهين مع إضافة الملح والفلفل وعصير الليمون والبصل، وقد يضاف إليها قليل من الماء من وقت لأخر حتي يتم النضج. يغرف في سرفيس على شكل دائرة ويوضع في منتصف السرفيس بعض الخضار المسلوق سوتيه.

طريقة عمل البفتيك بالبيض والبقسماط ( بانيه )

المقادير:

1/2 كيلو لحم بفتيك بتلو.

عصير ليمون.

بقدونس مفري.

عصير بصل.

عصير ليمون.

سمن للتحمير.

ملح وفلفل.

للتغطية ( بيضة – كوب بقسماط ناعم – ملعقة زيت ).

الطريقة: