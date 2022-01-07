مش هتشتري الاندومي تاني اعملي الاندومي بالبيت وفرحي أطفالك بطريقة صحية

اعملي الاندومي بالبيت وفرحي أطفالك، الاندومي من الأطعمة المفضلة لدي الكبير والصغير وخاصة الأطفال فيفضلون شراءها باستمرار، مما يجعل الأمهات يبحثون عن أسهل طريقة لتحضير الاندومي في البيت بطريقة صحية لضمان سلامة أبناءهم، لأن هناك أضرار من تناول التوابل المتواجدة مع الاندومي تسبب أضرار كثيرة، سوف نوضح لكم أسهل طريقة لعمل الاندومي بالبيت بطريقة صحية بمكونات بسيطة موجودة لديك.

مش هتشتري الاندومي تاني اعملي الاندومي في البيت

المكونات

نصف كيلو من المكرونة الاسباجتي.

ملعقة صغيرة من الشطة.

2 مكعب مرقة دجاج.

ملعقة من الكمون المطحون.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملح.

ثوم بودرة.

بصل بودرة

2 ملعقة زيت.

طريقة التحضير

عليك إحضار وعاء الطبخ ونضع به الماء يغطي كمية المكرونة، ثم نقوم بإضافة المكرونة إلي الماء، ونضيف الملح والفلفل الأسود وملعقة من الزيت ومكعب مرقة، نضع مقلاة على النار بها ملعقة من الزيت ومكعب من المرقة والشطة وبودرة البصل والثوم، نقلب المكونات جيداً مع بعضهم البعض، بعد الانتهاء من سلق المكرونة نضع نكهة التومي عليها التي تم تحضيرها، نقلب المكرونة مع المكونات جيداً للتأكد من أنها أخذ الطعم ثم نقوم بغلق النار ويتم تقديمها ساخنة

طريقة عمل الاندومي في البيت بالخطوات زي الجاهزة

الاندومي بالفراخ والخضار

المكونات

كيس مكرونة أسباجتي.

دجاج حسب الرغبة.

مكعب من مرقة الدجاج.

ربع كوب من صوص صويا.

شرائح من الفلفل الملون.

شرائح جزر.

شرائح بصل.

رشة ملح.

رشة سكر.

طريقة التحضير

عليك سلق الدجاج جيداً ثم قطعية إلي شرائح طويلة، في شوربة الدجاج عليك إضافة المكرونة الاسباجتي وإضافة مرقة دجاج، ثم نقوم بوضع مقلاة على النار وقلي الخضروات فيها، نضيف الدجاج إلي الخضروات ونتركة يكتسب طعمهم منه، نضيف الملح ثم نضيف صوص الصويا وملعقة السكر على المكرونة الاسباجتي والخضروات، نتركة على نار هادئة ويتم تقديم ساخن، فهذا الطريقة من الطرق البسيطة وسهلة التحضير في المنزل وتحتاج إلي مكونات قليلة التكلفة، وتستطيع كل ربة منزل تحضيرة في البيت وأسعاد أطفالها وتكون في طعمها مثل الجاهزة وستنال إعجابك جميع أفراد الأسرة.