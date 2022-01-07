طريقة صبغة غارنييه بني فاتح 2022 دون الحاجة الي الكوافير نتيجة مبهرة

صبغة غارنييه بني فاتح حيث تعتبر إعادة صبغ باللون البني إجراءً أقل ضررًا. حيث يظهر لاختيار الخيارات لمعظم أنواع المظهر. سوف يسبب التلوين ضررًا طفيفًا للشعر. لون الشعر البني عملي، لأنه يعمل كنظير لامرأة ذات شعر بني طبيعي. قبل إجراء التلوين، يُنصح بالتعرف بمزيد من التفاصيل على الخيارات الحالية للون وطرق التعرض حتى لا تخطئ في الاختيار.

صبغة غارنييه بني فاتح

كيف تختارين درجة لون مناسبة، اختيار خيار بني مناسب سيعمل مع أي مظهر. الشيء الرئيسي هو الاقتراب بشكل صحيح من تقييم نوع اللون. حيث يُنصح أصحاب البشرة الداكنة (لون زيتون طبيعي، أسمر)، لون قزحية غامق باختيار درجة حرارة دافئة. لأصحاب البشرة الفاتحة، من الأفضل الانتباه إلى خيارات النطاق البارد. لا يهم تنسيق قصة الشعر عند اختيار خيار لوح الألوان.

طريقة صبغ الشعر بالمنزل

يمكنك طلاء شعرك باللون البني بنفسك. الشيء الرئيسي هو اختيار اللون المناسب. يُنصح بعدم تجربة الأساليب المعقدة بمفردك، في محاولة لإلقاء نظرة عصرية بسعر أرخص. عادة ما تنتهي هذه المحاولات بالحزن.

في المنزل، يمكن إعطاء الشعر البني الفاتح أي لون بني.

ثم لتغيير اللون، تعد الطرق المختلفة مناسبة: التطبيق المؤقت للظل، أو التنغيم اللطيف، أو التلوين الدائم أو الخالي من الأمونيا.

لتشكيل نتيجة أطول، ولكن ليست دائمة، شامبو خفيف (بلسم)، منشط مناسب.

سوف يستمر اللون المطلوب الناتج لمدة 1-4 أسابيع.

ثم ستفقد نتيجة التلوين شدتها تدريجيًا مع كل غسلة.

لأصحاب لون الشعر الداكن الأصلي، ثم هناك فرصة لتحديث الشعر وإضافة اللمعان وعمق النغمة الطبيعية وإنتاج التلوين بظلال أكثر تشبعًا.

صبغات شعر بني 2022.

صبغة شعر تزول سريعا

يمكن تأكيد الثقة في اللون المختار من خلال التلطيخ المستمر. سوف يستمر اللون لمدة 4-8 أسابيع، وسيفقد تدريجيًا شدته (أقل وضوحًا من التلوين بعوامل التلوين). بمرور الوقت، ستفسد جودة تصفيفه الشعر الجذور المتنامية. سيتعين علينا تصحيح اللون.

صبغة شعر ثابتة

بالنسبة للشعر الداكن، أسهل طريقة للحصول على لون بني غامق هي. إجراء تلطيخ كاف. يصعب تحقيق اللون البني الفاتح ( الذهبي، الكراميل، الدخاني). سيكون عليك غسل اللون الموجود أولاً. يتم تلوين الضفائر المحرومة من الصبغة أو مصبوغة بنبرة مناسبة. لن يكون من الممكن الحصول على لون بني غامق بمساعدة الوصفات الشعبية. أقصى ما هو ممكن: