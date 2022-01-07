اعملي أحلى حواوشي بيتي بالعجينة أفضل من الجاهز تماماً

طريقة عمل الحواوشي بالعجينة، من منا لا يحب الحواوشي بمذاقه الشهي والطيب على الرغم من ارتفاع سعراته الحرارية، حيث يعتبر الحواوشي واحد من أشهر الأكلات الشعبية لدى المصريين ويفضل تناوله الملايين وخاصة بالخبز الخاص به الذي يمكن تحضير في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، كذلك حشوة الحواوشي المكونة من اللحمة والبهارات والخضروات التي يمكن إعدادها بأسهل الطرق داخل المنزل، تابعوا معنا وتعرفوا على أسهل وأسرع طريقة عمل الحواوشي بالعجينة.

طريقة عمل الحواوشي بالعجينة

هناك أكثر من حشوة لتحضير الحواوشي أشهرها حشوة اللحمة المفرومة بالخضروات والجبن والذي سنذكرها لكم فيما يلي:

المكونات

ستة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوبان من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من بودرة الحليب.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

كيلو من اللحم المفروم.

ربع كيلو من الدهن.

نصف كيلو من البصل المفروم فرماً ناعماً.

حبتان من الفلفل الأخضر المفروم.

حبتان من الطماطم المفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.

تحضير وعاء كبير الحجم ويوضع فيه الدقيق والسكر وبودرة الحليب والزيت النباتي.

تقليب المكونات مع بعضها جيدا، ثم يتم تذويب الخميرة في ربع كوب من الماء الدافئ ويضاف في الوعاء.

إضافة الماء بالتدريج ومن ثم يتم عجن المكونات مع بعضها جيداً، ثم تترك لمدة ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.

طريقة عمل عجينة الحواوشي

تتبل اللحمة المفرومة بالبصل والفلفل الرومي والبهارات في وعاء متوسط الحجم.

تقسيم عجينة الحواوشي إلى عدة كرات متساوية، ثم يتم فردها على سطح مستوي بواسطة النشابة الخشبية.

وضع القليل من اللحم المفروم المتبل فوق العجينة ثم يتم غلقها جيداً، وتكرر هذه الخطوة لحين انتهاء كمية العجينة والحشوة.

دهن صينية مستطيلة الشكل بالقليل من الزيت ثم يتم رص أرغفة الحواوشي في الصينية وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ترك الحواوشي في الفرن حتى أن ينضج جيداً ويتحمر ثم يتم إخراجه من الفرن ويقدم مع المخلل والبطاطس المقلية.

خطوات تحضير الحواوشي