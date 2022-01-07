في 5 دقائق بس حولت الطماطم الي بوردة بطريقة جديدة ومختلفة مش هتخطر على بالك

تنتشر الآن أنواع التوابل الطازجة مثل الثوم بودرة البصل بودرة وطماطم البودرة وجميع هذه التوابل يتم إضافتها للطعام لتعطي الطعام طعمًا لذيذًا ومميزًا حتى يكون له رائحة جميلة وطعم لذيذ في نفس الوقت وهناك العديد من التوابل التي يمكن إضافتها غير هذه التوابل ولكن هذه التوابل تجعل رائحة الطعام اجمل هل هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلال إعداد الطماطم البودرة بطريقة سهلة وبسيطة ويكون لها رائحة مميزة.مكونات إعداد الطماطم البودرة
فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي يمكن أن يكون بإضافتها إلى الطماطم لا نستطيع عمل الطماطم البودرة المميزة التي يكون لها رائحة جميلة وطعم لذيذ وهذه المكونات هي:
- 1\4 ملعقة كبيرة من الملح.
- 1\4 ملعقة كبيرة من السكر.
- ثمان حبات من الطماطم.
- ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.
- ملعقة صغيرة من بودرة الريحان.
ما يلي سنتحدث عن الخطوات التي يمكننا من خلالها إعداد الطماطم البودرة الشهيرة وهذه الخطوات هي:
- أول خطوة نقوم بإحضار ثمان حبات من الطماطم نقوم بتقشير الطماطم والحصول على قشرة الطماطم فقط لإننا نقوم بصناعة بودرة الطماطم من القشر ولا نستخدم جسم الطماطم من الداخل.
- بعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونضع فيها قشور الطماطم بشكل بعيد ونضيف لها بودرة الريحان.وبودرة الثوم والسكر والملح ونضع الصينية داخل المايكرويف ونتركها داخل المايكرويف لمدة 4 دقائق حتى تجف تماما.
- بعد ذلك نخرج الصينية من المايكرويف ونقوم بجمع المكونات الموجودة بداخلها.
- ستكون جميعها جافة.
- نضع جميع المكونات داخل المطحوة الكهربائية ونقوم بتشغيلها حتى يتكون لدينا بودرة الطماطم .
- يمكن استبدال قشور الطماطم بشرائح طماطم كاملة ولكنها تستغرق وقتا أطول حتى تخرج من الفرن وتصبح مناسبة للاستخدام.
- يمكن صناعة الثوم بودرة البصل بودرة بنفس الطريقة من خلال وضع قطع الثوم والبصل داخل الصينية ووضعها داخل المايكرويف حتى تجف تماما بعد ذلك نقوم بطحن جميع المكونات داخل المطحنة الكهربائية التي تعمل على تحويلها إلى توابل بسهولة في البيت يمكنك عملها
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تنتشر الآن أنواع التوابل الطازجة مثل الثوم بودرة البصل بودرة وطماطم البودرة وجميع هذه التوابل يتم إضافتها للطعام لتعطي الطعام طعمًا لذيذًا ومميزًا حتى يكون له رائحة جميلة وطعم لذيذ في نفس الوقت وهناك العديد من التوابل التي يمكن إضافتها غير هذه التوابل ولكن هذه التوابل تجعل رائحة الطعام اجمل هل هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلال إعداد الطماطم البودرة بطريقة سهلة وبسيطة ويكون لها رائحة مميزة.مكونات إعداد الطماطم البودرة
فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي يمكن أن يكون بإضافتها إلى الطماطم لا نستطيع عمل الطماطم البودرة المميزة التي يكون لها رائحة جميلة وطعم لذيذ وهذه المكونات هي:
- 1\4 ملعقة كبيرة من الملح.
- 1\4 ملعقة كبيرة من السكر.
- ثمان حبات من الطماطم.
- ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.
- ملعقة صغيرة من بودرة الريحان.
ما يلي سنتحدث عن الخطوات التي يمكننا من خلالها إعداد الطماطم البودرة الشهيرة وهذه الخطوات هي:
- أول خطوة نقوم بإحضار ثمان حبات من الطماطم نقوم بتقشير الطماطم والحصول على قشرة الطماطم فقط لإننا نقوم بصناعة بودرة الطماطم من القشر ولا نستخدم جسم الطماطم من الداخل.
- بعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونضع فيها قشور الطماطم بشكل بعيد ونضيف لها بودرة الريحان.وبودرة الثوم والسكر والملح ونضع الصينية داخل المايكرويف ونتركها داخل المايكرويف لمدة 4 دقائق حتى تجف تماما.
- بعد ذلك نخرج الصينية من المايكرويف ونقوم بجمع المكونات الموجودة بداخلها.
- ستكون جميعها جافة.
- نضع جميع المكونات داخل المطحوة الكهربائية ونقوم بتشغيلها حتى يتكون لدينا بودرة الطماطم .
- يمكن استبدال قشور الطماطم بشرائح طماطم كاملة ولكنها تستغرق وقتا أطول حتى تخرج من الفرن وتصبح مناسبة للاستخدام.
- يمكن صناعة الثوم بودرة البصل بودرة بنفس الطريقة من خلال وضع قطع الثوم والبصل داخل الصينية ووضعها داخل المايكرويف حتى تجف تماما بعد ذلك نقوم بطحن جميع المكونات داخل المطحنة الكهربائية التي تعمل على تحويلها إلى توابل بسهولة في البيت يمكنك عملها