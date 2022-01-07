في 5 دقائق بس حولت الطماطم الي بوردة بطريقة جديدة ومختلفة مش هتخطر على بالك

‏‏تنتشر الآن أنواع التوابل الطازجة مثل الثوم بودرة البصل بودرة وطماطم البودرة وجميع هذه التوابل يتم إضافتها للطعام لتعطي الطعام طعمًا لذيذًا ومميزًا ‏حتى يكون له رائحة جميلة وطعم لذيذ في نفس الوقت وهناك العديد من التوابل التي يمكن إضافتها غير هذه التوابل ولكن هذه التوابل تجعل رائحة الطعام اجمل ‏هل هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلال إعداد الطماطم البودرة بطريقة سهلة وبسيطة ويكون لها رائحة مميزة.

‏مكونات إعداد الطماطم البودرة

‏فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي يمكن أن يكون بإضافتها إلى الطماطم ‏لا نستطيع عمل الطماطم البودرة المميزة التي يكون لها رائحة جميلة وطعم لذيذ وهذه المكونات هي:

‏

‫1\4‬ ملعقة كبيرة من الملح.‬

‫1\4‬ ملعقة كبيرة من السكر.‬

ثمان حبات من الطماطم.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة من بودرة الريحان.

‏خطوات تحضير طماطم البودرة

‏ما يلي سنتحدث عن الخطوات التي يمكننا من خلالها إعداد الطماطم البودرة الشهيرة وهذه الخطوات هي: