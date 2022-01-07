أرز بسمتي علي طريقة تكا اللذيذ بالمملكة

أرز بسمتي علي طريقة تكا اللذيذ، إن طبق أرز بسمتي يعتبر من أهم المكونات الأساسية بالأكلات السعودية أو الخليجية، حيث أغلب العزومات والمناسبات الخليجية والسعودية لا تخلو من أرز بسمتي أصفر، لذلك سنفدم أفضل وأسرع طريقة لعمل الأرز البسمتي، كما أن طريقة تكا لعمل الأرز سهلة وسريعة لتعليم المبتدئين، فإن هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل الأرز البسمتي اللذيذ، فيمكن لجميع محبي الأرز البسمتي الدخول علي موقعنا للاطلاع علي أفضل طرق عمل الأرز البسمتي الأصفر.

مكونات أرز بسمتي علي طريقة تكا

إن مقادير تحضير أشهي طبق أرز بسمتي أصفر سعودي أو خليجي تكون كالتالي:

تحضير (3) أكواب من الأرز البسمتي والتي تعادل 600 جم.

إعداد 3 أكواب من المرق تزن 750 جم أي كيلو إلا ربع.

إحضار بصلة متوسطة الحجم ثم يقوم ببشرها.

نحضر ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وتزن 5 جرام.

نعد ثلث كوب زيت وتعادل 83.3 مل.

نجهز البهارات المطلوبة كالتالي: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض، وملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الملح.

إحضار ثمرة فلفل حارة مجففة.

بعض ورقات البقدونس لتزين طبق التقديم.

طريقة تحضير الأرز اللذيذ

إن هذه الطريقة سهلة وبسيطة يمكن لجميع المبتدئين اتباعها وهي تكون كالتالي: