افضل طريقة القضاء على النحافة والحصول قوام ممشوق

طريقة القضاء على النحافة، التخلص من النحافة والحصول على جسم مثالي من أحد أهم الأسباب التي تهم الكثيرين لتعزيز الثقة بالنفس ، فهناك الكثير من الخلطات والأدوية التي تساعد علي فتح الشهية ولكننا سنتناول بض الطرق الطبيعية ، وقد ترجع النحافة لعدة أسباب منها فقدان الشهية أو بعض الأسباب المرضية أو المعوية أو الأمراض المزمنة، فمن المهم التأكد من الوضع الصحي والنفسي أولا للحصول على النتائج المثالية.

وجبة الإفطار المتكاملة المتنوعة في بداية اليوم تساعد على فتح الشهية باقي اليوم والتأكد من احتوائها على سعرات حرارية عالية وليس الكثير من النشويات والمخبوزات.

تناول بعض المشروبات التي تساعد على تقليل الانتفاخ وراحة المعدة لأن أحيانا وجود انتفاخات في المعدة يعمل على الإحساس بالشبع و هذه المشروبات مثل القرفة والنعناع والزنجبيل والشمر والحلبة.

تناول الأطعمة في أطباق كبيرة ووضع أنواع متكاملة من أصناف الطعام، من المهم أن يتضمن الطبق البروتينات والنشويات والخضراوات المختلفة و الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات المختلفة والتنوع في ألوان الطعام في الطبق.

الأكل في أماكن مفتوحة أو مريحة للعين والتجمع مع العائلة على وجبات شهية لتشجيع على الأكل كثيرا وإذا كان عليك أن تأكل أثناء عملك أو منفردا فعليك تهيئة الأجواء المناسبة أو فتح التلفاز والمكان المريح للأكل والاستمتاع.

تناول وجبات صغيرة متنوعة خلال اليوم من 5 اللي 6 وجبات لتحسين عملية الهضم وان تتضمن هي الوجبات المكسرات كالفول السوداني و الكاجو والفستق والجوز والفاكهة والخضروات والتمر بأنواعه والزبيب للحصول على أكبر قدر من السعرات الحرارية والاستفادة الغذائية الكاملة للجسم من هذه الوجبات.

الإكثار من المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية ويمكننا تحلية المشروب بعسل النحل.

ممارسة الرياضة والمشي يساعد على فتح الشهية وتناول الوجبات المتكاملة العناصر بعدها.

أهم الطرق التي تساعد علي فتح الشهية وزيادة الوزن