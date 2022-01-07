فطائر الرول بالشوكولاتة والفانيليا سهلة وسريعة بمكونات من مطبخك

فطائر الرول بالشوكولاتة والفانيليا من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة من مطبخك، ويمكن تقديمها في أعياد الميلاد أو كساندويتشات بحشوة النوتيلا أو الشوكولاتة للأطفال في المدرسة والرحلات، كما يمكن تقديمها كوجبة إفطار تتميز بطعم لذيذ وشهي، ودائماً تفضل ربات البيوت تحضير الحلويات والمخبوزات لأطفالهم في المنزل بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل فطائر الرول بالشوكولاتة والفانيليا بمكونات من مطبخك.

5 أكواب ونصف دقيق أبيض متعدد الاستعمالات (687 جرام).

كوب ونصف من الحليب الدافئ ( 300 مللي).

4 ملاعق كبيرة من السكر( 60 جرام).

ملعقة كبيرة من الزبدة (50 جرام).

نصف كوب من الزيت النباتي (100 جرام).

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام غير محلى (20 جرام)

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الجافة (11 جرام).

2 بياض بيضة بحرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.