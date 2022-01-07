فطائر الرول بالشوكولاتة والفانيليا سهلة وسريعة بمكونات من مطبخك

فطائر الرول بالشوكولاتة والفانيليا من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة من مطبخك، ويمكن تقديمها في أعياد الميلاد أو كساندويتشات بحشوة النوتيلا أو الشوكولاتة للأطفال في المدرسة والرحلات، كما يمكن تقديمها كوجبة إفطار تتميز بطعم لذيذ وشهي، ودائماً تفضل ربات البيوت تحضير الحلويات والمخبوزات لأطفالهم في المنزل بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل فطائر الرول بالشوكولاتة والفانيليا بمكونات من مطبخك.مكونات فطائر الرول بالشوكولاتة والفانيليا
- 5 أكواب ونصف دقيق أبيض متعدد الاستعمالات (687 جرام).
- كوب ونصف من الحليب الدافئ ( 300 مللي).
- 4 ملاعق كبيرة من السكر( 60 جرام).
- ملعقة كبيرة من الزبدة (50 جرام).
- نصف كوب من الزيت النباتي (100 جرام).
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام غير محلى (20 جرام)
- ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الجافة (11 جرام).
- 2 بياض بيضة بحرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نذوب السكر والخميرة في الحليب الدافئ ثم نضيف بياض البيض والزيت والزبدة مع التقليب الجيد.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق المخلوط بالملح بالتدريج ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتي نحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة.
- نغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة 45 دقيقة حتى يتضاعف حجمها، ثم نقسم العجينة إلى نصفين.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى على نصف العجينة، ونعجن جيداً حتى يمتزج الكاكاو مع العجينة تماماً.
- نفرد قطعة من العجينة السادة على شكل مربع، ونفرد قطعة من عجينة الكاكاو بنفس الشكل ونضعها على قطعة العجين السادة السابق فردها.
- يمكننا حشو الفطائر بالنوتيلا أو الشوكولاتة المذابة على حسب الرغبة أو تركها بدون حشو، نلف العجين على شكل رول ثم نقطعها لأجزاء بحجم متساوي.
- ثم نضع قطع العجين في صينية مدهونة ومبطنة بورق الزبدة، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة قبل الخبز حتي يتضاعف حجمها.
- ندهن وجه العجين بخليط صفار بيضة وملعقة من الحليب والفانيليا، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حراره 200 لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.
- نخرج الفطائر من الفرن وتترك لتبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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فطائر الرول بالشوكولاتة والفانيليا من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة من مطبخك، ويمكن تقديمها في أعياد الميلاد أو كساندويتشات بحشوة النوتيلا أو الشوكولاتة للأطفال في المدرسة والرحلات، كما يمكن تقديمها كوجبة إفطار تتميز بطعم لذيذ وشهي، ودائماً تفضل ربات البيوت تحضير الحلويات والمخبوزات لأطفالهم في المنزل بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل فطائر الرول بالشوكولاتة والفانيليا بمكونات من مطبخك.مكونات فطائر الرول بالشوكولاتة والفانيليا
- 5 أكواب ونصف دقيق أبيض متعدد الاستعمالات (687 جرام).
- كوب ونصف من الحليب الدافئ ( 300 مللي).
- 4 ملاعق كبيرة من السكر( 60 جرام).
- ملعقة كبيرة من الزبدة (50 جرام).
- نصف كوب من الزيت النباتي (100 جرام).
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام غير محلى (20 جرام)
- ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الجافة (11 جرام).
- 2 بياض بيضة بحرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نذوب السكر والخميرة في الحليب الدافئ ثم نضيف بياض البيض والزيت والزبدة مع التقليب الجيد.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق المخلوط بالملح بالتدريج ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتي نحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة.
- نغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة 45 دقيقة حتى يتضاعف حجمها، ثم نقسم العجينة إلى نصفين.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى على نصف العجينة، ونعجن جيداً حتى يمتزج الكاكاو مع العجينة تماماً.
- نفرد قطعة من العجينة السادة على شكل مربع، ونفرد قطعة من عجينة الكاكاو بنفس الشكل ونضعها على قطعة العجين السادة السابق فردها.
- يمكننا حشو الفطائر بالنوتيلا أو الشوكولاتة المذابة على حسب الرغبة أو تركها بدون حشو، نلف العجين على شكل رول ثم نقطعها لأجزاء بحجم متساوي.
- ثم نضع قطع العجين في صينية مدهونة ومبطنة بورق الزبدة، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة قبل الخبز حتي يتضاعف حجمها.
- ندهن وجه العجين بخليط صفار بيضة وملعقة من الحليب والفانيليا، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حراره 200 لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.
- نخرج الفطائر من الفرن وتترك لتبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية.