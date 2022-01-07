وصفة عربية ستجعل الشعر الأبيض أسود في 2 دقيقة علاج شيب الشعر مهما كان عمرك فوق 60 سيختفي

الصبغات مضرة إليك طرق طبيعية لتغيير لون الشعر، تذهب الكثير من السيدات إلى صالونات التجميل لمحاولة تغيير لون الشعر باستخدام الصبغات، والتي تسبب مشكلات كثيرة للشعر، و تسببت التهابات جلدية لفروة الرأس، وذلك لأن هذه الصبغات تحتوي على مادة الأمونيا التي تسبب أضرار بالغة للشعر وتزيد من تساقط الشعر وتقصفه، في حين وجود الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تلوين الشعر بصورة صحية وأمنه دون ترك أي آثار جانبية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض أهم البدائل الطبيعية لصبغ الشعر.

تتكون الصبغه من مواد كيميائية خطيرة تعمل على تلف الشعر وتساقطه بصورة كبيرة.

وتعمل الصبغة على حدوث حكة شديدة في فروة الرأس، كما أنها تعمل على إصابة فروة الرأس بالالتهابات والأمراض الجلدية مثل الإكزيما التلامسية والتي قد تصل أحياناً إلى الجبهة والعين.

تسبب الاحمرار الشديد في فروة الرأس مع حدوث تورم وحكة شديدة.

كما أن هناك أنواع رديئة من الصبغات التي تؤدي إلى تساقط الشعر بسرعة كبيرة.

وقد تسبب هذه الصبغات زيادة القشرة في فروة الرأس وجفاف الشعر.

أضرار الصبغات على الشعربدائل طبيعية لصبغ الشعر

هناك الكثير من المكونات الطبيعية التي تستخدم في تلوين الشعر دون حدوث أي آثار جانبية، كما يمكن استخدام الحناء مع هذه المكونات حتى يتم الحصول على نتيجة فعالة، وهناك أنواع كثيرة من الحناء الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيميائية، لأن المواد الكيميائية تعمل على تساقط الشعر وتقصفه، ومن هذه المكونات الجزر وذلك من خلال وضع جزرة مهروسة إلى الحناء مع إضافة كريم مرطب ثم توضع على الشعر، ونقوم بتغطية الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين ثم تغسل بالماء الفاتر والشامبو، وسوف نلاحظ تصبغ الشعر باللون الأصفر.

عندما تريدين تصبغ الشعر باللون الأحمر يمكن وضع كوب من الكركديه المغلي على الحناء مع استخدام كريم مرطب، و سوف يلاحظ تصبغ الشعر باللون الأحمر، كما يمكن إضافة القهوة المطحونة إلي خليط الحناء مع وضع كريم مرطب، ثم توضع على الشعر مساء ونقوم بتغطية الشعر حتى الصباح، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو وسوف نلاحظ تصبغ الشعر باللون البني، وعند استخدام القهوة الفاتحة نلاحظ صبغ الشعر باللون البيج.

كما يمكن إضافة الشاي المغلي على الحناء مع وضع ملعقة من الكريم المرطب، وتوضع على الشعر مساء و حتى الصباح ثم تغسل بالماء والشامبو، وسوف نلاحظ تصبغ الشعر باللون البني، وكل هذه المواد طبيعية مفيدة تزيد من صحة الشعر.