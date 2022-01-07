طريقة عمل الكفتة بشرائح البطاطس في الفرن

البطاطس بكرات الكفتة اللذيذة تعد وجبة مبتكرة ذات مذاق شهي ولذيذ وبمكونات سهلة و متوفرة في كل مطبخ، ويتم تجهيزها في وقت بسيط لمساعدة ربة المنزل في تحضير طبق للغداء ولاكن في وقت وجيز، واليوم سوف نتناول العديد من الطرق لطهي البطاطس وعمل ألذ وأشهي الأطباق والماكولات وبطرق سهلة وبسيطة.

لحم مفروم.

بصل مفروم.

بقدونس مفروم.

شرائح بطاطس.

ثوم مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

قرفة.

طماطم.

مكعب مرقة دجاج.

ملح.

قرفة.

معجون طماطم.

نضع اللحم المفروم مع البصل والبقدونس والبهارات في طبق وتعجن جيداً مع بعض حتى تتجانس المقادير. نقوم بتكوير اللحمة حسب الحجم المرغوب وترص في صينية. نرص بين كور الكفتة شرائح البطاطس. ونقوم نتحضير الصلصة نقوم بخلط مقادير الصلصة معاً في وعاء ونصعها على النار ثم تصب على الكفتة وشرائح البطاطس. تغطى الصينية بورق فويل وتدخل الفرن حتى تستوي ثم نزيل ورق الفويل ونضعها تحت الشواية لتاخد لون.

مكونات عمل صينية البطاطس بكرات الكفتة:مكونات تحضير الصلصة :خطوات تحضير صينية البطاطس بكرات الكفتة:مقادير عمل البطاطس المحشية لحمة:

‏كيلو بطاطس مقشرة‏.

كوب بقدونس مفروم.

معلقة كبيرة زبدة.

نصف كوب حليب.

معلقة ملح‏.

2 كوب كريمة طهي قليلة الدسم.

كوب جبن موزاريلا.

نصف كيلو لحم مفروم.

1 بصل مفرم‏.

2 معلقة كبيرة زيت‏.

ملح‏.

فلفل اسود‏.

ربع معلقة قرفة.

نقوم بغسل البطاطس ووضعها في وعاء وعليها ماء ونقوم بسلقها. نقوم بهرس البطاطس ونضيف إليها الزبدة والبقدونس والحليب. ونتبل بالملح والفلفل الأسود ونقلب حتى تتجانس المكونات ونترك المزيج جانباً.

في وعاء على النار نضع الزيت و البصل ونقلب حتى يتحمر. نضيف اللحم ونقلب حتى ينضج تماماً ونتبل بالملح والفلفل الأسود والقرفة ونقلب حتى تنضج تماماً. نشكل البطاطس إلى كرات متوسطة الحجم ونحشيها بمزيج اللحم. نسكب القليل من الكريمة في الصينية ونرص كرات البطاطس فوقها ثم نضيف باقي كمية الكريمة ثم نضع الجبن الموتزاريلا على وجه الصينية.

2 بطاطس مسلوقة ومقطعة مكعبات.

1 فص ثوم.

2 معلقة كبيرة عصير ليمون.

1 معلقة كبيرة زيت زيتون.

1 معلقة صغيرة شبت طازج مفرومة‏.

ملح‏.

ربع معلقة صغيرة فلفل أسود.

نقوم بوضع البطاطس المسلوقة بالشبت

في وعاء ونضيف الملح و الفلفل وزيت الزيتون و عصير الليمون ونقلب المكونات والبطاطس معاً جيداً. نسكب ها في طبق التقديم وتناولها باردة أو دافئة حسب الرغبة.

مقادير الحشو:طريقة تحضير البطاطس المحشية:نقوم بتحضير الحشوة:مقادير عمل سلطة البطاطس بالشبت:طريقة عمل سلطة البطاطس بالشبت: