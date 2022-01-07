البيتزا الإيطالية في البيت من الألف للياء وأسرار نجاح عجينتها وحشوها بحشوات مختلفة

تعتبر البيتزا من أكثر أنواع المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص خصوصًا الأطفال، فترغب كل أم على طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل بالتحديد لأن البيتزا من المأكولات المفضلة عند الأطفال ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير البيتزا.

تحضير البيتزا في المنزل

يتم تحضير البيتزا بخطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية المقادير المظبوطة بدقة لعمل البيتزا في المنزل.

كأس من المياه الدافئ. ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض. ملعقتين من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من الملح. كيس من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من السكر.

يتم الحصول على الخميرة الفورية ثم يتم وضعها على المياه الدافئة والسكر ويتم تذويبهم. يتم خلط الدقيق مع الملح ثم يتم وضعها في إناء كبيرة. بعد ذلك يتم إضافة الزيت إلى الدقيق والملح. يتم إضافة المياه والخميرة إلى الدقيق ويتم خلطهم جيدًا. الاستمرار في العجن ثم يتم إضافة كمية قليلة من المياه. يتم وضع العجينة في إناء كبير ثم يتم تغليفه جيدًا ثم تركه لمدة ساعة لحين أن يختمر. بعد ذلك يتم تحضير صينية البيتزا ويتم وضع فيها كمية من الزيت ثم يتم تقطيع العجين وفردها.

مكونات عجينة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزلطريقة تحضير صلصة البيتزا

صلصة البيتزا من أهم المكونات لصناعة البيتزا حيث تعطيها طعم مميز ورائحة شهية وفيما يلي مكونات وطريقة تحضير صلصة البيتزا.

بصل مفروم ناعم. ثوم مفروم ناعم. ملعقة من الزعتر. كأسان من عصير الطماطم. ملعقة من الفلفل الأسود.

يتم القيام بتسخين الإناء جيدًا ثم يتم وضع فيه ملعقة من الزيت. بعد ذلك يتم إضافة البصل المفروم ويتم التقليب جيدًا. يتم إضافة الثوم إلى البصل مع التقليب لحين أن يحصل على اللون الذهبي. يتم إضافة عصير الطماطم إلى البصل والثوم. ثم يتم إضافة ملعقة من الزعتر والفلفل الأسود. يتم الانتظار لحين أن تنضج ثم يتم وضعها على العجين.

هناك الكثير من الحشوات التي يمكن أن تحضير البيتزا بها كحشو الجبن. حشو الجبن والزيتون وهي تضم جميع أنواع الجبن من الرومي والشيدر والموزريلا. يمكن تحضيرها بحشو اللحم المفروم مع الزيتون والجبن الموتزريلا. يمكن تحضير أيضًا بالاعتماد على حشوة الفراخ من خلال تقطيع الدجاج ووضعه مع الجبن والشيدر والزيتون الأسود والفلفل والطماطم.

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