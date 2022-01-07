أعملي الأرز البسمتي بقطع اللحمة على أصوله بخلطة وتوابل وريحة لذيذة

دائما تبحث جميع السيدات عن عمل الأكلات المفيدة والمغذية والتي يحبها كل الناس ومن ضمن هذه الأكلات هي وصفة الأرز البسمتي باللحمة المفرومة حيث أن هذه الوصفة تتميز بطعم رائع وشهي وهي أيضا غنية جدا بالفيتامينات والبروتينات، وأن الأرز البسمتي يمكن أن نقوم بالعديد من الوصفات من خلاله فيتم عمل الكبسة بإستخدام الأرز البسمتي وأيضا فتة الشاورما وغير ذلك الكثير ونجد عدد كبير من الأشخاص يفضلون إستخدام الأرز البسمتي أكثر من الأرز المصري.

كوبان كبيران من الأرز البسمتي.

أربع أكواب كبيرة الحجم من الماء المغلي.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

ثلاث أوراق من الورق اللوري.

ثلاث فصوص من الحبهان.

حبة واحدة من الليمون المجفف.

عود واحد من القرفة.

بصلة واحدة.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثمرة واحدة من الجزر.

حبتان من مخلل الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود و بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

يتم تجهيز وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به ملعقتان كبيرتان من السمنة ونضع نصف كيلو من اللحمة المفرومة ويتم تقليبها لمدة خمس دقائق ثم نضيف بصلة واحدة كبيرة الحجم وتكون مبشورة.

ويتم تقليبهم مع بعض ونضع ثمرة واحدة من الجزر المبشور وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم، ونستمر في التقليب ونضع عود واحد من القرفة وحبة واحدة من الليمون المجفف وثلاث فصوص من الحبهان ويتم تقليبهم بشكل جيد.

وبعد ذلك يتم إضافة أربع أكواب كبيرة الحجم من الماء المغلي ثم نضع كوبان كبيران من الأرز البسمتي وثلاث ورقات من الورق اللورا وحبتان من مخلل الليمون ويتم تقطيع على شكل مكعبات متوسطة الحجم.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة جوزة الطيب والثوم والبصل البودر ويتم تغطية هذا الوعاء ولا تركوا على النار حتى يتم تسويتهم مع بعض ثم نرفع الوعاء من على النار ونحضر طبق مسطح ونضع به الةرز البسمتي باللحمه المفرومة.

مكونات الأرز البسمتي باللحمة المفرومةطريقة عمل الأرز البسمتي باللحمة المفرومة