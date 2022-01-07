علاجات غير جراحية للقضاء على الشخير

من الأسئلة الشائعة التي يتم البحث عليها في مواقع الإنترنت هي كيفية علاج الشخير أثناء النوم , يعاني الكثير من الأشخاص من مرض الشخير أثناء النوم مما يجعلهم لا يريدون النوم في أي مكان غير بيوتهم حتي لا يتعرضون إلي الإحراج بسبب الشخير, حيث هناك بعض الطرق التي إذا تم المواظبة عليها من الممكن أن تساعد في التخلص من الشخير.

كيفية التخلص من الشخير أثناء النوم

هناك بعض الأشياء التي إذا قام بها الشخص الذي يعاني من الشخير قد تساعده من الحد منها أو التخلص منها نهائي, وإذا لم تأتي هذه الطرق بنتيجة فعالة فلابد من القيام بزيارة الطبيب علي الفور لإيجاد العلاج المناسب لك.

الوزن الزائد

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من السمنة, فإن خسارتك للوزن تساعد علي التخلص من الشخير, ويمكنك خسارة الوزن عن طريق ممارسة الرياضة بشكل مستمر, ويمكن خسارة الوزن عن طريق اتباع نظام غذائي صحي سليم.

التدخين

يعمل التدخين علي انسداد مجري الهواء مما يجعل الشخص يجد صعوبة في التنفس أثناء النوم, مما يسبب الشخير, ويؤدي الإقلاع عن التدخين من التخلص من الشخير.

وضعية النوم

عندما ينام الشخص علي ظهر يؤدي ذلك إلي صعوبة في النفس مما يسبب الشخير أثناء النوم, لذا ينصح بالنوم علي أحد الجانبين, ويتم تفضيل النوم علي الجانب الأيمن.

مشاكل الأنف

يؤدي وجود مشاكل في الأنف إلي حدوث الشخير, فلابد من الذهاب إلي طبيب انف وأذن حتي يعالج لك مشاكل الأنف وتتمكن من التنفس بشكل طبيعي أثناء النوم.

تناول الكحوليات

يؤدي تناول الكحوليات إلي تحفيز عملية الشخير أثناء النوم, فلابد من الامتناع عن تناول الكحوليات نهائياً حتي يتم التخلص من الشخير.

النوم بعدد ساعات غير كافية

لابد من النوم بشكل منتظم وفي مدة طبيعية ليأخذ الجسم راحته, يجعل الجسم في راحة ولا يسبب له الشخير.

أعشاب تساعد علي التخلص من الشخير أثناء النوم

قال بعض الأطباء أنه يوجد بعض الأعشاب التي تساعد على التخلص من الشخير ومنها. الزعتر.