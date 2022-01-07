الأطعمة التي تسبب انخفاض مستوي الطاقة

إذا كنت ممن يشعر في كثير من الأحيان بأن مستوي الطاقة لديك منخفض وليس لديك أي قدرة علي فعل أي شيء, فإن ذلك يمكن أن يكون بسبب تناولك بعض الأطعمة والتي تعمل بدورها إلي تقليل مستوي الطاقة في الجسم, فيجب عليك أن تقوم بقراءة الموضوع هذا جيداً حتي تعرف ما إذا كنت تتناول واحده من هذه الأطعمة أم لا والتي تسبب لك انخفاض مستوي الطاقة لديك.

الأطعمة التي تسبب انخفاض مستوي النشاط بالجسم

هناك بعض الأطعمة التي تحتوي علي بعض المواد التي تؤدي إلي انخفاض مستوى الطاقة في الجسم, والتي يجب أن يتجنبها الأشخاص أو علي الأقل التقليل من تناولها.

حبوب الطعام

حيث يظن الكثير من الأشخاص بأن حبوب الطعام تعمل علي رفع مستوي الطاقة إلا أن هناك بعض الحبوب الطعام التي قد تؤدي إلي نقص مستوي الطاقة في الجسم, حيث تعمل هذه الأنواع علي ارتفاع مستوي السكر مما يعطي بعض الطاقة لبعض الوقت ولكن سرعان ما يسري هذا السكر في الدم ويقلل من نسبة نشاط الجسم.

مشروبات الطاقة

هناك بعض الاعتقاد الخاطئ بأن مشروبات الطاقة تعمل علي إعطاء الطاقة لمدة طويلة من الزمن إلا أن هذا الاعتقاد ليس صحيحاً, وإن الشئ الصحيح هو أن مشروبات الطاقة تعمل علي إعطاء الجسم بعض الطاقة الكبيرة لفترة زمنية قصيرة, ثم بعدها ينخفض مستوي السكر في الدم اكبر من الوضع الطبيعي مما يجعل الجسم يزداد تعب وإرهاق.

المأكولات المقلية

يؤدي تناول المأكولات المقلية التي احتياج الجسم إلي وقت طويل لكي يتم هضمه, ويتسبب ذلك في جعل الجسم يبذل مجهود مضاعف لكي ينقل الدم من الأطراف إلي الأعضاء, مما يجعل الجسم ذات طاقة ضعيفة لمدة تصل إلي ست أو ثمان ساعات.

المشروبات التي تحتوي علي كافيين

إذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون المشروبات التي تحتوي علي الكافيين بشكل معتدل فإن ذلك يعمل علي تحسين صحة الإنسان, ولكن إذا كنت من الأشخاص الذين يقومون بشرب المشروبات التي تحتوي علي الكافيين بشكل اكبر من المعدل الطبيعي فإن ذلك يضر الجسم بان يجعله لا يعرف أن ينام وبالتالي انخفاض مستوي النشاط بالجسم.