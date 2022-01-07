أسباب الشخير عند النوم, يحدث للكثير من الأشخاص سواء الرجال منهم أو النساء أن يقومون بالشخير أثناء النوم مما يسبب لأي شخص الحرج من أي شخص متواجد أو نائم بجواره, حيث يتم تصنيف الشخير علي أنه مرض من ضمن الأمراض المنتشرة والتي بها أعراض وعلاج أيضاً, كما يمكن أن يؤدي الشخير إلي حدوث مضاعفات, فلابد علي كل شخص يعاني من الشخير أثناء النوم أن يقرأ هذا المقال جيداً.

أسباب الشخير أثناء النوم

يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلي حدوث الشخير أثناء النوم والتي يمكن من خلالها التعرف علي سبب الشخير ومعالجته.

عدم سريان مجري الهواء, يسبب عدم سريان الهواء في المجري المخصص له بشكل صحيح وطبيعي, مما يجعل مجري الهواء يصدر صوت غريباً وهو صوت الشخير.

من الأسباب الأخرى للشخير هو وجود مشاكل في الأنف, بمعني أن يكون الشخص يعاني من احتقان في الأنف, أو وجود خلل في الحاجز الأنفي. عندما ينام أي شخص علي ظهر, مما تسبب هذه الوضعية ضيق في مجري الهواء.

إذا قام الشخص بتناول الكحوليات بكل أنواعها.

إذا كان الشخص مريض بصعوبة التنفس أثناء النوم.

قيام الشخص بعدم النوم لفترات طويلة ثم بعدها ينام, قد يؤدي ذلك إلي الشخير.

لديه جين وراثي يؤدي إلي حصول هذا الشخير.

إذا كان الشخص يتناول أدوية تخص ارتخاء العضلات.

الأعراض التي تصاحب الشخص الذي يشخر أثناء النوم

هناك بعض الأعراض التي تصاحب أي شخص يقوم بالشخير أثناء النوم والتي قد تسبب له بعض المشاكل الصحية الأخرى, فلابد من عدم الاستهزاء بمرض الشخير, وإذا لم تعرف معالجة الشخير في البيت فلابد من زيارة اقرب طبيب لك.