طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بصوص الشيكولاتة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالإضافة الي صوص الشيكولاتة، الكيكة من الحلوي اللذيذ التي تسهل كل ام في صنعها داخل المنزل لتكون وجبة سريعة لسد الجوع مابين الوجبات الأساسية، أو لوجبة عشاء، الكيكة الإسفنجية بعشقها الكثير من الأطفال وخصتا إذا ضفنا اليها بعض صوص الشيكولاتة، فقد تحتوي الكيكة الإسفنجية علي الكثير من المكونات الغذائية وخصتا للأطفال، فهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، ويمكن للسيدات ان تقومي بتقديمها في بعض المناسبات الصغيرة مثل أعياد الميلاد، أو في احضار الضيوف، فهي لا تحتاج للكثير من الوقت أو الجهد، فقد يختلف الكثير في صنع الكيك بصوص الشيكولاتة من شخص لأخر، وسوف نوضح من خلال مقالنا، افضل طريقة لعمل الكيك الإسفنجية في المنزل.

مقادير عمل الكيك الإسفنجية بصوص الشيكولاتة

تحتاج طريقة عمل الكيك الإسفنجية الي بعض المكونات التي يجب علي كل الأمهات تجهيزها فبل البدء في عملها، حيث تتطلب طريقة عمل الكيك الإسفنجية بصوص الشيكولاتة الي المكونات البسيطة الي تتوفر في جميع المنازل وسوف نوضح افضل مقادير طريقة لعمل كيك الشيكولاتة.

احضري اثنين كوب من الدقيق. واحد كوب من السكر الناعم. خمس ملاعق من الكاكاو الكبيرة. واحد كوب من الزبادي. سوف تحتاجين واحد كوب من الحليب. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. نصف كوب زيت ذرة. ملعقة من الفانيليا ولا بد من ان تكون ملعقة صغيرة. ثلاث من حبات البيض.

احضري اناء عميق مناسب لتضعي فيه جميع المكونات.

قومي بوضع الدقيق والبيكنج بودر وقومي بتقليبهم مع بعضهم لبعض جيداً.

احضري الخلاط الكهرباء وضعي فيه الزيت مع السكر والزبادي وحبتان البيض والحليب وملعقة الفانيليا الصغيرة والكاكاو واخلطيهم جيداً.

قومي بوضع كوباً محتوي علي السائل، ثم ضعيه علي الخليط وقومي بضربة يدوي.

قومي بحضار صنية مناسبة لتضعي بها الخليط.

ضعي حبة من زيت الذرة في الصنية، وادني جميع أطرافها بالفرشاة.

ثم ضعي الخيط بها، واضعيها في الفرن علي درجة حرارة منخفضة لمدة نصف ساعة حتي يتغير لونها.

قومي بإخراج الصنية وضعي عليها صوص الشيكولاتة السائل.

طريقة تحضير كيك الشيكولاتة في المنزل