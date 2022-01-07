ألذ كباب حلة ممكن تاكليه أعملي كباب الحلة بالتتبيلة والخلطة اللذيذة بطعم جنان

يعد كباب الحلة من الأكلات الأساسية المشهورة والمعروفة في جميع الدول العربية وخاصة في مصر فقد يوجد بها العديد من العناصر الغذائية اللازمة والمفيدة لجسم الإنسان فهي غنية جدا بالبروتينات، بسبب إحتوائه على اللحمة وبعد الخضروات ومن الممكن أن يتم كباب الحلة بالفراخ بدلا من اللحمة.

نصف كيلو من اللحمة.

ربع كيلو من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثمرة واحدة من الجزر.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثلاث أوراق من ورق اللورا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من المغلي.

نقوم بوضع إناء كبير على النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي ثم يتم غسل اللحمة جيدا وتقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونقوم بتصفيتها من الماء ونضعها في الزيت ونضيف إليها رشة من الفلفل الأسود.

ويتم تقليب اللحمة حتى يتم تغيير لونها وبعد ذلك نضع ربع كيلو من البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونستمر في التقليب ثم نضع ثلاث فصوص من الثوم المهروس، وثمرتان من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعهم على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونضع ثمرة واحدة من الجزر المبشور وثلاث ورقات من ورق اللورا.

ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها لمدة خمس دقائق تقريبا وبعد ذلك نضع كمية مناسبة من الماء بشرط أن تكون مغلية ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود، ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ونصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب.

ومن الممكن أن نضيف كمية من مكعبات البطاطس وهذا على حسب الرغبة ثم يتم تغطية الإناء ونتركه على النار حتى يتم تسوية اللحمه بشكل جيد ثم يتم رفعه من على النار ونضعه في طبق مناسب للتقديم.

مكونات عمل كباب الحلةطريقة عمل كباب الحلة