طريقة تحضير حلى المهلبية بالموز والبسكويت من منزلك في أسرع وقت، نقدم لكم اليوم وصفة سهلة وسريعة بعيداً عن حلوى الكيك التقليدية وهي حلى المهلبية بالموز والبسكويت، تتميز هذه الوصفة بطعم في منتهى الروعة فهي تحتوي على خليط متجانس عبارة عن طبقات من المهلبية اللذيذة مع طبقات الموز والبسكويت، لتمنحك في النهاية حلى لذيذة وسريعة وبعيدة عن الحلويات التقليدية المملة، كما أنها سهلة التحضير وتناسب جميع الأعمار وسوف يحبها جميع أفراد عائلتك.

طريقة تحضير حلى المهلبية بالموز والبسكويت

بعد تحضير الوصفة سوف نستخدم أكواب بسعة 250 مل لصب طبقات الحلى وتجميعها معاً، أما المقادير اللازمة لعمل الوصفة فهي:

1 باكيت بسكويت سادة بمقدار 200 جرام.

4 أكواب من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

1 باكيت كريم كراميل قشطة أو كريمة بمقدار 200 جرام.

3- 4 حبات من الموز.

نبدأ تحضير وصفتنا اليوم بوضع البسكويت في المطحنة الكهربائية بعد تكسيره قطع متوسطة، وذلك ليتم طحنه جيداً ويصبح على شكل مطحون بودرة، ومن جانب آخر نضيف الحليب في إناء مناسب مع إضافة السكر ونشا الذرة وأيضاً الكريم كراميل، ثم نمزج المكونات بشكل جيد على البارد وبعد ذلك نرفعها على النار حتى يغلي المزيج ويثقل قوامه، ثم نرفعه بعيداً عن النار ونضيف القشطة ونحرك جيداً حتى يصبح القوام كريمي ناعم بدون تكتلات، بعد ذلك نحتفظ بهذا الخليط جانباً.

حلى الموز اللذيذ بأسهل طريقة

نحضر أكواب مناسبة ونضع بداخلها طبقة من مطحون البسكويت مع طبقة من شرائح الموز ثم نسكب طبقة من المهلبية، بعدها نضع طبقة من مطحون البسكويت ونوزعها بشكل متساوي ثم نضع شرائح موز وبعدها طبقة من المهلبية، وأخيراً نضع على الوجه طبقة من مطحون البسكويت بشكل متساوي ثم نكرر وضع الطبقات في الأكواب حتى ننهي كل الكمية، وبعد ذلك نترك الأكواب تبرد في درجة حرارة الغرفة ثم نضعها في الثلاجة حتى تبرد، بعد خروجها من الثلاجة نزين السطح بشرائح من الموز وقليل من الكراميل مع فستق حلبي مطحون، وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم بألذ طعم وأسهل طريقة.