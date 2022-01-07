أرز بسمتي بالخلطة والمكسرات سهل وسريع، إن هناك العديد من الأطباق الرئيسية التي يقدم معها الأرز البسمتي، كما أن هناك العديد من المواطنين في جميع أنحاء العالم يعشقون الأرز البسمتي، فإن الأرز البسمتي بالخلطة يعتبر من الأكلات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، لذلك يجب علي جميع المواطنين متابعة الموقع للاستفادة من أسهل طريقة لتحضير ألذ أرز بسمتي بالخلطة والمكسرات، فيعتبر طبق الأرز البسمتي من أهم مكونات أطباق الأكلات السعودية كالكبسة.

تحضير 400 جرام من الأرز البسمتي التي تعادل عدد 2 كوب.

تجهيز 750 مل من مرق الدجاج والذي يعادل 3 أكواب.

نعد بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

إحضار مكعب من مرقة الدجاج وكيس من الخضار المشكل من بازلاء والفاصوليا الخضراء و جزر.

نجهز 40 جرام من الذرة الحلوة المعلبة وهي تمثل 4 ملاعق كبار، 30 جرام من اللوز المقشر تعادل 3 ملاعق كبيرة، 30 جرام من صنوبر وهي تعادل 3 ملاعق كبيرة.

إعداد بهارات الأرز وهي كالأتي: حبوب حبهان أو المعروفة بالهيل، وعيدان من القرفة أو القرفة المطحونة، ورق اللورا، بهارات اللحم.

إعداد كمية من فلفل اسود والملح و زعفران حسب الرغبة.

نجهز ملعقة صغيرة من الكركم تزن 5 جرام، نزن 37.5 جرام من السمن تعادل 3 ملاعق كبيرة.

نحضر إناء كبير نضعه علي النار ثم نضيف ملعقة من السمن. نسكب البصل المفروم علي السمن ثم نقلبها جيدا حتي تصل للون الذهبي. نضيف عليها كوب من المرق فقط ونترك الإناء حتي يغلي ونضع فيه كمية الخضار المشكل. ثم نضيف ملعقتي الذرة ومعها جميع البهارات السابق ذكرها. نضع مكعب مرقة الدجاج علي الخضار ونتركه يتشرب من المرق حتي بنضج. نسكب الأرز في إناء أخر ثم نغسله جيدا. نضيف كمية الأرز البسمتي المغسول علي الخضار ثم نقوم بإضافة كوبين المرق الآخرين. عند حاجة الأرز لإضافة مرق بمكن إضافة نصف كوب فقط مع زيادة الملح. بعد مرور ربع ساعة أي 15 دقيقة نقوم بتقليب الأرز حتي يصل لمرحلة النضج. نحضر مقلاة ونضع بها السمن المتبقي ونضيف المكسرات ونحمرهم ثم نضفهم علي الأرز.

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