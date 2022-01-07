طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم وسر الدقة بطعم يجنن احلي من الجاهز

يعد مخلل الباذنجان واحد من أكثر نوعيات المخللات الشعبية، ومن الممكن أن يتم تحضيره منزليا بمكونات بسيطة، وكل المكونات تعمل على الزيادة من النكهة المتميزة لمثل تلك النوعية من المخلل والتي نستغل فيها خضار الباذنجان المميز والذي يعد واحد من أهم وأفضل أنواع الخضار التي تصلح لأن يتم تخليلها، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن تلك الوصفة من المخلل المميزة والتي يفضل تناولها قطاع كبير من الناس، حيث يحتاج إلى مكونات متميزة وبطعم ميز تكسبه المزيد من الطعم الأفل حتى تكون وصفته أفضل من التي يتم شراءها من المحلات، وإليكم فيما لي أهم المقادير مع بيان الطريقة المتبعة لتحضير وصفة الباذنجان المخلل بطعمها المميز.

طريقة إعداد الباذنجان المخلل

الباذنجان المخلل من بين أكثر الخضراوات التي تساعد في إكساب الجسم الكثير من الفوائد ومن الممكن أن يتم تناوله بأكثر من وصفة لكن الوصفة الأكثر شعبية للباذنجان هي عمله كنوع من المخلل، وتعتبر من أكثر الأنواع من الخضار التي تساعد في مد الجسم بالكثير من المواد والمغذيات الطبيعية والتي من أبرزها احتواء الباذنجان على عنصر الحديد، وبالنسبة للطريقة التي من الممكن أن نتبعها للتحضير ما يلي بالفقرات القادمة مع بيان أهم المكونات الأساسية والتي لا غنى عنها لتحضير مخلل الباذنجان بطعمه ومذاقه المميز.

مكونات إعداد الباذنجان المخلل

المكونات تكون كما يلي في النقاط القادمة:

كمية مناسبة من الباذنجان الصغير في الحجم.

ربع كوب ملح.

ماء للتخليل.

قطرات من الليمون.

شطة حسب الرغبة.

فلفل أخضر مفروم.

ثوم مفروم.

فلفل أحمر.

شريحة من البنجر.

مخلل الباذنجان من الممكن تحضيره من خلال استعمال المكونات السابقة من فلفل وثوم

والقليل من الملح لطحن المكونات وخلطها كحشوة جيدة للباذنجان بعد أن يتم سلقه في الماء المغلي مدة خمس دقائق.

ومن ثم تتم تصفيته وتبريده وبدء فتحه وحشوه ومن ثم يتم رص الباذنجان لمحشو في حاوية ملائمة مع عمل محلول التخليل وإضافته بعد ذلك على الباذنجان وإغلاق العلبة

خطوات تحضير مخلل الباذنجان