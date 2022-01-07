بديل الكيراتين.. مكون سحري ضعيه في الشامبو لتطويل وانبات فراغات الشعر ومعالجة التساقط والصلع في اسبوع

جميع الفتيات يحلمن بشعر طويل ‏وجميل وناعم وبسبب عدة عوامل موجودة في هذا الوقت نلاحظ أن اغلب انواع الشعر اصبحت تتعرض للتلف بشكل سريع ‏لذلك تحاول الفتيات تجربة بعض المنتجات الجديدة التي تعمل على تطويل الشعر والعناية به وفي الغالب تكون هذه المكونات مكونات صناعية تحتوي على العديد من المكونات الضارة للشعر والتي تسبب العديد من المشاكل للشعر أيضا ويمكن استبدال جميع هذه المنتجات ببعض الخلطات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر في وقت قصير وفي نفس الوقت لا تسبب أي أضرار جانبية ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد خلطة لتطويل الشعر وسنتحدث عن المكونات التي نحتاجها لإعداد هذه الخلطة.

مكونات إعداد خلطة تطويل الشعر باستخدام مكون واحد مع الشامبو

القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للشعر حيث يعمل على تطويل الشعر والتخلص من التساقط والقشرة والرائحة الكريهة التي تظهر للشعر لذلك سنقوم بإضافة القرنفل إلى الشامبو حتى يعمل على تنظيف الشعر بعمق و التخلص من الدهون والبكتيريا التي تكون موجودة في فروة الشعر وتمنع الشعر من النمو بشكل طبيعي وفيما يلي سنتحدث عن المقدار الذي نحتاج إليه حتى نستطيع إعداد وصفة القرنفل وشامبو لتطويل الشعر وهذه المكونات هي:

نوع الشامبو الذي نقوم باستخدامه.

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‏ 30 عود من أعود القرنفل ويمكن استبدال

أعواد القرنفل بزيت القرنفل.

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طريقة إعداد خطة القرنفل لتطويل الشعر

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة القرنفل لتطويل الشعر والعناية به وهذه الخطوات هي:

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أحضري أعواد القرنفل أو الزيت الذي سنقوم باستخدامه وضعيه داخل علبة الشامبو الذي تستخدميه عادةً بعد ذلك نقوم بتحريك علبة الشامبو من الخارج بقوة حتى يختلط القرنفل بمكونات الشامبو.

لا تترك العلبة لمدة أسبوع على هذه الحالة حتى تختلط المكونات جيدا بعد ذلك نغسل الشعر من خلال هذا الخليط ونعيد استخدامه بشكل دوري على الشعر.

من الأفضل استخدام هذه الطريقة ستة مرات في الأسبوع تقريبا حتى نحصل على الشعر الطويل الذي نرغب فيه يجب أن نقوم بوضع كمية كافية من القرنفل على الشعر حتى ‏تكون كافية لظهور نتيجة سريعة على الشعر.

وصفة الثوم وزيت الزيتون لتطويل الشعر

الفتيات تبحث عن وصفات طبيعية تساعد على تطويل الشعر بسهولة ويمكن عمل ذلك باستخدام وصفة سحرية تساعد على تطويل الشعر وهو في من الثوم واضيفي آلية ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من اللوز الحلو وملعقة من زيت الخروع واتركي الخليط جانبا لمدة خمس ايام وضعي من الخليط على شعرك ولاحظي الفرق طول ولمعان من أول استعمال