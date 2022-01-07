طريقة عمل التوست الفرنسى الابيض والبنى او الاسمر طرى زى القطن احلى من الجاهز

التوست الفرنسى الابيض والبنى، التوست هو نوع من أنواع الخبز الصحي المفضل لدى العديد منا يمكن تناول إحدى نوعيه الأبيض أو البني حسب الرغبة وحسب الأنظمة الغذائية الخاصة بالبعض حيث يتناول الأشخاص المتبعون للدايت التوست البني لكونه يحتوي على سعرات حرارية أقل من الأبيض وإليكم طريقة اعداد التوست الأبيض والبني بطرق بسيطة وبمكونات متاحة.

مكونات التوست الأبيض

4 كوب دقيق أبيض منخول.

كوب ونصف من الماء الدافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة وربع من البيكنج باودر.

نحضر وعاء مناسب للعجن ونضع به كمية الدقيق الأبيض والملح والبيكنج بودر والخميرة والسكر ونقلب الجميع.

نضع نصف كمية هذا الخليط داخل وعاء العجان ونضيف إليه الزبدة السائلة والماء الدافئ و نبدأ بتشغيل العجان للعجن.

نضيف باقي كمية خليط الدقيق إلى العجان ولكن بشكل تدريجي مع الاستمرار بالعجن لمدة 10 دقائق للوصول إلى عجينة متماسكة وناعمة.

ندهن وعاء مناسب بقليل من الزيت ونضع به العجين ونغطيه بكيس من النايلون ونتركه في مكان دافئ حتى يختمر لمدة ساعة ونصف.

بعد التخمر نعجن العجين باليد لمدة ثلاث دقائق ثم نقوم بفرده على هيئة مستطيل ثم نقوم بلفه بشكل اسطواني.

ندهن وعاء مناسب بقليل من الزيت ونضع به العجين ونغطيه ونتركه لمدة نصف ساعة ثم ندخله الفرن الساخن لمدة نصف ساعة أو أكثر حسب تمام النضج على درجة حرارة 200.

نخرج الصينية أو القالب من الفرن ونتركه على لوح معدني حتى يبرد ويصبح جاهز للتقطيع والتقديم.

خطوات تحضيرطريقة عمل التوست البني

مكونات عمل التوست البني

نضع كمية الدقيق البني والابيض والسكر والملح داخل وعاء مناسب للعجن ونبدأ باضافة كوب من الماء ونخلط جيدا.

نقوم بخلط الخميرة مع نصف كوب ماء دافئ ثم نبدأ بإضافة هذا الخليط إلى الخليط السابق ويعجن مرة ثانية باليد والاستمرار لمدة ربع ساعة حتى الوصول إلى عجينة متماسكة ومرنة.

نقوم بتشكيل العجين على هيئة كرة ثم توضع داخل صينية وترش بدقيق القمح وتترك لمدة ساعة أو أكثر حتى تختمر.

نفرد العجين على هيئة مستطيل ويوضع داخل صينية فرن أو قالب مدهون بالزيت وندخله الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة.

تخرج من الفرن بعد تمام النضج ونتركها لمدة ثلاث دقائق ثم نقلبها على شبكة أو سطح معدنى لمدة نصف ساعة ثم تصبح جاهزة للتقديم.

خطوات تحضير التوست البني