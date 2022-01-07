طريقة تحضير كريم كولاجين لازالة تجاعيد البشرة

يبحث الكثير الفتيات على كريمات لإنتاج البشرة الكولاجين الذي يعتبر من البروتينات التي يتكون منها الجسم ويحافظ على صحة الجلد ويزيل الهالات السوداء التي تظهر تحت العين حتى لا تظهر علامات الشيخوخة والتجاعيد تبدو البشرة بمظهر لا يعبر عن عمرها الحقيقي ويعمل نقص الكولاجين على جفاف البشرة وجعلها خشنة لذلك يبحثون عن طرق لشد البشرة وجعلها أكثر نعومة وخالية من التجاعيد وفي هذا المقال سوف نقدم لكم عبر مقالنا التالي في موقعنا الرائع ثقفني طريقة لصنع كريم الكولاجين الطبيعي في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة التحضير وبأقل تكلفة بدلا من المستحضرات الصناعية التي نشتريها من الخارج.

علبة زبادي

ملعقة شاي صغيرة من العسل الأبيض

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من اللبان الدكر

نقوم بإحضار وعاء ونضع به العسل والنشا والزبادي ولبان الدكر ونخلطهم جيدا حتى نحصل على عجينة خليط طري.

قومي بوضع الخليط على وجهك لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء جيدا واستخدمي مرطب وقومي بتكرار هذه الخطوة حتى تحصلي على نتيجة أفضل.

نحضر وعاء ونضع به اللبان وماء الورد ونتركه طوال الليل.

ثم قومي بتصفية الخليط وإزالة الحصى.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الدقيق إلى الخليط.

نضع الخليط على نار خفيفة .

نستمر في تحريك الخليط حتى نحصل على عجينة طرية.

ضعي الكولاجين على وجهك لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك وضعي مرطب على وجهك.

يجعل البشرة تبدو لامعة وأكثر جمالا وذات لون وردي وتبدو كأنه أصغر سنا.

يؤخر ظهور الشيخوخة والتجاعيد على الوجه والهالات السوداء حول العين التي يعد من أسبابها الاكتئاب والتوتر والسهر الكثير.

يعمل على ترطيب الجروح والحروق بشكل فعال التي تتعرض لها العديد من السيدات.

يقوم بالقضاء على مشكلة الرؤوس السوداء وشحوب الوجه التي لا يحبها الكثير من الناس.

توحيد لون البشرة والقضاء على البقع الغامقة.

إبراز الشفايف والخدود بمظهر ممتلئ.

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