طريقة بسكوت العشر دقائق الهش واللذيذ بأقل المقادير

بسكوت العشر دقائق ، ألذ وأسرع بسكوت من الممكن القيام به في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة. ومن أنواع الحلوى المفضلة في فصل الشتاء . فهو يضفي لمسه دافئة في المنزل ورائحته المميزة أيضا تجعله لا يقاوم. ومن الحلوى الخفيفة التي يمكن عملها في المنزل في دقائق معدودة وتناولها مع القهوة أو الشاي أو أي مشروب ساخن تفضلونه.واليوم نعرض لكم أفضل طريقه لعمل بسكوت العشر دقائق بشكل بسيط وسريع ، وفي نفس الوقت كيفية جعله هش بشكل مقبول . لكي يعطى الطعم الرائع وفي نفس الوقت المظهر المثالي. ويمكن عمل البسكوت وتقديمه دون أي نوع من أنواع التزيين. أو يمكنكم تزيينه بالصوص المفضل لديكم من الشيكولاتة البيضاء أو البنية ورش المكسرات المجروشه بالأعلى إذا كنتم ترغبون. ويفضل الكثيرون تناوله دون تزيين.

مقادير بسكوت العشر دقائق

سنشرح لحضراتكم مقادير بسيطة لعمل صاج من بسكوت العشر دقائق، ويمكنكم مضاعفة المقادير لزيادة الكمية بحسب الرغبة. وأهم شئ في المقادير هي الزبد المستخدمة والتي يعتمد عليها البسكوت بشكل كبير ، فيجب استخدام نوع ذو جودة عالية من الزبد. ووضع مقادير الزبد مضبوطة. ويجب أن يكون الزبد في درجة حرارة الغرفة حتى يعطى القوام المطلوب للبسكوت. ولعمل صينية أو صاج من بسكوت العشر دقائق نحتاج إلى :

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب من السكر البودر

كوب من الدقيق متعدد الأستخدامات

للتزيين :

صوص شيكولاته سائله

مكسرات مجروشه

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق الهش

أولا نقوم بخلط الزبد مع السكر في وعاء عميق، وباستخدام المضرب الكهربائي نخفقهم جيدا معا حتى نحصل على لون فاتح وقوام هش بدرجة كبيرة. بعدها نقوم بإضافة كوب الدقيق، ونخفق جيدا. سيصبح القوام مشابه لفتات الخبز. نقوم بجمع العجينة باليد ونجعلها على هيئة أسطوانة للحصول على أفضل النتائج يفضل تغليفها بورق الزيد .ووضعها بالبراد لمدة ساعتين.نقوم بتحضير الفرن وتسخينه على 180 درجة مئوية. وتثبيت الصاج في الرف الأوسط. نقوم بوضع ورق زبده على الصاج. ومن ثم تشكيل العجينة بقطعه بالسكين لقطع دائرية بسمك 1 سم.ومن ثم نقوم بتسويته لمدة 10 دقائق في الفرن وتركه يبرد وتزيينه بعدها.