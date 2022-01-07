طريقة عمل بسكويت النشا والفانيليا بمكونات بسيطة للغاية وفي دقائق معدودة

بسكويت النشا والفانيليا ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت النشا والفانيليا.

مكونات بسكويت النشا والفانيليا

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

بيضتين.

٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٩٠ جرام سكر أو نصف كوب وثلاث ملاعق كبار.

٨٠ مللي من الزيت أو نصف كوب وملعقة كبيرة.

١٢٠ جرام من النشا أو كوب.

٢٠٠ جرام من الدقيق أو كوب ونصف.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت النشا والفانيليا وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط كلا من البيض والفانيليا والسكر جيدا مع بعضهم البعض حتي يذوب السكر.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الزيت ونخلطهم جيدا مع بقية المكونات حتي يتجانس الزيت مع جميع المكونات.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة النشا للخليط ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض بواسطة المضرب اليدوي حتي يمتزج النشا مع بقية المكونات.

بعد ذلك نقوم بإضافة ثلاثة أرباع كمية الدقيق للخليط وبعدما يمتزج الدقيق مع الخليط جيدا نقوم بإضافة الدقيق المتبقي.

ثم نقوم بعجن جميع المكونات جيدا حتي تصبح لدينا عجينة ناعمة ومتجانسة.

بعد ذلك نقوم بجلب صاج ونضع عليه ورقة زبدة.

ثم نقوم بتكوير العجينة لكور متوسطة الحجم بحجم الليمونة.

ونقوم بالضغط على كرة العجين قليلا، ثم نحدث بها ثقب بالمنتصف بواسطة الإصبع أو أي شئ متوفر.

ثم نقوم بإدخال البسكويت في الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ربع ساعة.

وبعدما تتم تسوية البسكويت نتركه حتي يبرد ونقوم بتزيينه بالشوكولاتة الداكنة أو النوتيلا.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: