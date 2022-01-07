طريقة عمل صينية الخضار بالفرن الشهية والسهلة ولذيذة الطعم

صينية الخضار من الأكلات الصحية والمفيدة، وتحتوي على الألياف، والبروتينات، والفيتامينات، والمعادن، وسهلة في التحضير ومكوناتها تكون من الخضروات ومتوفرة فى كل منزل ولا تحتاج إلى وقت ومجهود ويوجد منها أنواع مختلفة مثل خضروات بالكريمة وتكون بجانب الأكلات الأساسية.

2 ثمرة كبيرة من البصل، الباذنجان، والكوسا.

3 ثمرات بطاطس.

4 ثمرات طماطم.

زيت زيتون.

جبن بارميزان.

ملعقة صغيرة من الروزماري، والريحان، والشطة المجروشة، والاوريجانو، وبصل مجفف، وملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نقوم بتسخين الفرن لدرجة حرارة 180°ونقوم بوضع رف الشبكي في الفرن. نقوم بتقطيع البصل إلي شرائح رفيعة، أو إستخدام قطاعة الخضروات. وتقطيع الباذنجان، والبطاطس، والكوسا، والطماطم، إلي شرائح رفيعة. وإحضار البهارات ووضعها. نقوم بتوزيع شرائح الخضار في صنية، ونضع قليل من البهارات، والزيت الزيتون، لكل طبقة وضع شرائح البصل. وضع قليل من زيت الزيتون، وجبن البارميزان علي وجه الصينية. نقوم بوضع الصينية في الفرن تركها لمدة ثلاثين دقيقة، حتي تستوي الصينية. رش قليل من الجبنة البارميزان، ونقوم بوضعها للتقديم.

2 ثمرة من البطاطس المقليه، وتقطيعها إلي شرائح.

5 ثمرات كبيرة ونص من الكوسا مسلوقة، ويقطع إلي شرائح.

فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 لتر من كريمة مطبخ.

400 جرام جبنة موزاريلا مبشورة.

200 جرام من جبنة البارميزان مبشورة.

عود من إكليل الجبل.

إحضار صينية ووضع شرائح الكوسا، والبطاطس، والجزر. رشة من الموزاريلا، وطبقة من الكريمة، وإكليل الجبل. وطبقه من الخضروات ورشة من الموزاريلا، وإكليل الجبل والكريمة، وتوضع في الخضار والكريمه واكليل الجبل حتي إنتهاء الخضروات. وعلى وجه الصينية يوضع الكريمة ورشه من البارميزان. وضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة ونقوم بتقديمها.

ثمرة باذنجان.

ثمرة بطاطا.

ثمرة جزر.

ثمرة كوسا.

صدور فراخ.

2 ملعقة كبيرة من الجبنة السائلة.

نص ملعقة كبيرة من المايونيز.

علبة قشطة.

ملح.

فلفل أسود.

زيت للقلي.

إحضار مقلاة ووضع بها زيت القلي، ووضع يسخن. وضع الخضار المقطع للقلي، حتي تقلي ونقوم تصفيتها. وضع صدور الفراخ المقطعة، ووضعها في المقلاة التي بها الزيت الساخن، وضع الملح والفلفل. وضع القشطة مع الجبنة في وعاء والمايونيز، والقشطة، والفلفل الأسود، والملح وتقليبهم جميعهم مع بعضهم. وضع الدجاج والخضار في الصينية، وصوص الجبنة، والقشطة فوقها، ووضعها في الفرن حتي تستوي ونقوم بتقديمها.

طريقة عمل صينية الخضروات: المكونات:طريقة التحضير:طريقة عمل صينية الخضار بالكريمة بالفرن: المكونات:طريقة التحضير:طريقه عمل صينية خضار سهلة: المكونات:طريقة تحضير: