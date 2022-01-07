طريقة عمل دجاج كنتاكي بالتتبيلة المظبوطة مثل المطاعم بالظبط

يوجد الكثير من الناس يختلفون على طريقة عمل ووصفة الدجاج الكنتاكي و تختلف كل طريقه عن الأخرى وأيضا كل شخص حسب الطريقة التي يتم إعداده بها، يوجد أشخاص تضعها في الثلاجة لفترة طويلة ببهارت الكنتاكي ويوجد أشخاص تضع الكولا عليها والطريقة سهلة وسريعة، وسوف نذكر طريقة التحضير بخطوات بسيطة.

إحضار دجاج طازج ويكون من الفخذ الدجاج ويقطع إلي نصفان، وجناح الدجاج أو الدبابيس.

كيلو من جناح الدجاج.

دقيق.

2 بيض مخفوق.

بقسماط ومعلقة صغيرة ملح، وبيكنج بودر، وفلفل أسود ويخلط جيداً.

ملعقة كبيرة بهارات دجاج مشكل.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بهارات الكاري.

ملح وفلفل أسود.

نقوم بغسل الدجاج جيداً بالماء وخل، ويوجد الكثير يغسل الدجاج بالماء، والدقيق، والليمون. نقوم بإحضار وعاء للنار ونقوم بوضع الدجاج وماء وملح وفلفل أسود ونقوم بوضعها على النار لتغلي لمدة 10 دقائق حتي يستوي، وإذا قمنا بقليها بدون سلقها لا تستوي من الداخل. بعد سلقها نقوم بإخراجها حتي تبرد وتضعها في وعاء. إحضار طبق ووضع الدقيق والبهارات وطبق ثاني به البيض وطبق ثالث يوضع به البقسماط

وضع الدجاج في طبق الدقيق يقلبهم جيدا. ونقوم باخرجهم ووضعهم في البيض ونقلبهم جيداً. ونضعهم فى الدقيق مرة ثانيه وإخرجها ونضعهم في البيض وأخرجهم في البقسماط ونقلبهم جيداً وأخرجه ووضعهم في طبق فارغ. نقوم بإحضار مقلاه ووضع الزيت بها وتسخينه جيداً. ونضع الدجاج في الزيت ونقليه في جميع الجهات حتي يغير لونها. نقوم بإخراج الدجاج وتصفيه من الزيت ويوضع في طبق للتقديم.

حبه من البطاطا المسلوقة.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة مايونيز.

فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة زيت ذرة.

وضع بياض البيضه في الخلط الكهربائي ونضع الثوم المهروس وخلطهم جيدا، ونضع الزيت بالتدريج ونضع الملح.

4 أكواب من ملفوف كرنب.

ربع كوب جزر مبشور.

3 أكواب سكر.

رشة ملح.

ربع كوب حليب سائل.

نصف كوب مايونيز.

ربع كوب لبن رائب.

ملعقة كبيرة ونص خل البيض.

ملعقتان صغيرة ونص عصير ليمون.

إحضار طبق وتقطيع الملفوف إلي قطع صغيرة ونضيف الجزر وخلطهم في وعاء. ونقوم بإحضار باقي المكونات ونخلطهم جيداً ونقوم بإضافة باقي المكونات ونخلطهم جيدا، ونضعهم في الثلاجة لمدة ساعتين.

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