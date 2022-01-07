بدون مقوار تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 3 كيلو بدون تعب

بدون مقوار تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ، من أهم الخطوات التي لا بد من إتمام عملها بشكل جيد وسريع وهذا بهدف الحشو السريع وإعداد أفضل وصف من وصفات محشي الخضار المشكل حيث تعتبر وصفة المحشي من الخضراوات المشكلة من أكثر المأكولات الشعبية الشهيرة والتي تفضل ربات البيوت تجهيزها في المنزل وإعدادها لأبنائهن حيث يفضلها الكبار والصغار ومن اليسير أن نقوم بخطوة التقوير وهذا ما يتم بأكثر من طريقة ومن أهم تلك الطرق ما سنقوم بالعرض السريع له من خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن أبسط وأسرع الطرق التي تيسر من التقوير للكوسة والباذنجان.

تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ

أسهل الطرق التي تساعد كل ربات البيوت في التحضير للخضار مقور وجاهز تلك الطريقة التي سنقوم بعرضها من خلال السطور القليلة المقبلة وهي طريقة استعمال سكين المائدة القصير بديل المقوار حيث يعتبر السكين من أهم وأبرز الأدوات التي من الممكن عن طريقها أن يتم التقوير وفي منتهى السرعة للخضار وهذا بعد إتمام تنظيف وتقشير الخضار تماما مع بدء تدوير ولف السكين في داخل الثمار حتى نحصل على الثمرة وقد فرغت تماما مما بداخلها ومن ثم يسهل الحشو السريع لها عقب ذلك.

كيفية تقوير الكوسة والباذنجان باستعمال الشوكة

الشوكة من بين أهم الطرق التي من الممكن أن تساعد في الحصول على الثمار جاهزة تماما على الحشو ومن الممكن أن نقوم بالتقوير السريع بطرف الشوكة عن طريق التقشير للكوسة وبدأ لف طرف الشوكة في الداخل من الثمرة ومن ثم تصبح خاوية تماما من أي تواجد للب ويسهل تعبئة الثمرة بخلطة الأرز أو خلطة من اللحم المعصج، وتصلح تلك الطريقة أيضا لثمار الباذنجان.

تقوير الكوسة والباذنجان باستعمال قطاعة التفاح

أبرز وأيسر الطرق التي ستبسر على ربات البيوت القيام بتلك الخطوة البسيطة والتي تكون أسهل من خلال الاعتماد على قطاعة التفاح والتي نقوم بإدخالها في قلب الثمار مع الخروج بالقطاعة وقد خلت الثمرة تماما من اللب، وتلك الطريقة تعد أسرع من الطريقتين السابقتين.