تجربتي مع الخميرة لنفخ الوجه والخدود بسرعة خيالية لبشرة ناعمة كالاطفال وصافية كالزجاج

تجرر‏الوجه من أكثر الأشياء التي تهتم بها العروس قبل وقت العرس مباشرة وتستعد للحصول على بشرة مختلفة وناعمة وممتلئة خصوصًا في منطقة الخدود والشفاة وتحاول فعل ذلك من خلال استخدام بعض الخلطات والوصفات التي تساعد على فعل ذلك بشكل سريع قبل موعد العرس ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث على عدة طرق مختلفة يمكن من خلالها تسمين الوجه خلال أسبوع واحد والمكونات التي نحتاج إليها لإعداد هذه الوصفات.

‏وصفة الالوفيرا لتسمين الوجه

‏الصبار من المكونات الطبيعية التي تعالج العديد من مشاكل البشرة عندما يتم استخدام جل الصبار على البشرة مباشرة فإنه يعطيها نضارة ونعومة وترطيب فائق ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن خطوات استخدام جل الصبر على الوجه حتى يجعل الوجه ممتليء وهذه الخطوات هي:

‏نحضر كمية كبيرة من الصبار الخام ونضعها في علبة مناسبة بعد ذلك نقوم بتدليك الوجه بشكل دائري باستخدام الصبار.

ثم نترك الصبار لمدة ساعة كاملة على الوجه.

بعد ذلك نقوم بغسله جيدا بالماء والغسول المناسب.

بعد ذلك نقوم بغسله جيدا بالماء والغسول المناسب. ويمكن استخدام هذه الوصفة يوميا حتى نحصل على وجه سمين وبشرة خالية من العيوب.

وعند اقتراب موعد العرس يمكن استخدام الخلطة بشكل يومي ومستمر.

‏خلطة العسل والحليب

‏من أبرز الخلطات التي يتم استخدامها لتسمين الوجه هي خلطة العسل والحليب التي تعطي للوجه نضارة وحيويه كما أنها تجعله صافي وخالي من أي عيوب ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها استخدام خليط الحليب والعسل وهذه الخطوات هي: