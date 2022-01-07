طريقة عمل الفول المدمس الشهي في المنزل بموكونات سهلة

هناك العديد من أنواع البقوليات والحبوب التي يأكلها الإنسان خلال حياته لتتغذى عليها وتستفيد من فوائدها الغذائية والصحية العالية الإفطار أو العشاء تقليدي في العديد من المناطق، ومن هذه البقوليات الحمص والقمح والفاصولياء والفول وغيرها، ويعتبر الفول أحد المأكولات شائعة الانتشار والمحبوبة والمعروفة بين الناس، إلى جانب أطباق الحمص والسلطات ومشروب الشاي كما يجب الإشارة أن الفول أيضا يدخل في الطبخ حيث يمكنكم إعداد الفول بالعديد من الطرق المختلفة بالإضافة إلى طبق الفول الصباحي للعديد من الأماكن مثل مصر كما يجب الإشارة أن القول ينمو في العديد من المناطق المختلفة مثل بلاد الشام وفلسطين والأردن والعديد من الدول الأخرى لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الفول المدمس بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات والخطوات البسيطة تابعوا معانا.

ولإحضار طبقٍ من الفول المدمس، وهو الفول المهروس والمضاف إليه عددٌ من المواد الأخرى، ويعد وجبةً صباحية، يلزمنا إحضار عددٍ من المواد بالإضافة إلى اتباع عددٍ من الخطوات.

نصف كيلو من الفول.

عصير ليمون.

زيت زيتون.

ثوم.

ملح.

بندورة.

كمون.

اشطف الفول جيدًا.

أحضر وعاء وضع فيه الفول، ثم غطيه بالماء طوال الليل.

أخرج الفاصوليا من الماء في الصباح.

ضعي الفول في قدر الضغط.

نقطع بعض الطماطم ونضيفها إلى الفول.

توضع الحبوب على نار متوسطة حتى تصبح طرية.

ارفع الفول عن النار.

نقطع الحبوب باليد أو باستخدام الخلاط.

يضاف عصير الليمون والكمون والملح والثوم ويقلب جيدا.

ضعي الفول في طبق مسطح مناسب، أضيفي القليل من زيت الزيتون ورشي البقدونس المفروم ناعماً.