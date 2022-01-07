طريقة عمل الهريسة بألذ طعم ومذاق بمكونات سهلة

الهريسة من أشهر الحلويات الشرقية في مصر ومختلف دول الوطن العربي ودول المغرب العربي، حيث تتميز بمذاقها الممتاز وبساطة تحضيرها حيث قدمنا ​​طريقة البسبوسة في المنزل ومكوناتها هي بسيطة ومتوفرة في جميع البيوت المصرية والعربية، حيث تسهل الأعمال المنزلية في وقت بسيط لا يزيد عن 20 دقيقة، لذلك تسعى الكثير من النساء والأمهات جاهدين لإعداده في المنزل لأطفالهن، كما يطلب الكثير من الأبناء من أمهاتهم القيام به، الهريسة من أبسط الحلويات الشرقية من حيث طريقة العمل والمواد الخام والأدوات المستخدمة، فهي سهلة وسريعة الطبخ في المنزل، وبالتالي فإن عمليات البحث في محرك البحث العالمي جوجل أو من خلال يوتيوب المختلفة تتزايد باستمرار قنوات مهتمة بصنع وتحضير الحلويات، حول طريقة عمل الهريسة في المنزل، حيث تسعى الكثير من النساء لطهيها في المنزل بطريقة بسيطة وسريعة، والتأكد من أنها تبدو وكأنها جاهزة مثل المحلات، فقط تابع قراءة ما يلي.

كيلو من السميد.

كوب من اللوز المطحون.

كوب من السكر.

كوب من الزبدة الذائبة.

معلقتين من ماء زهر البرتقال.

كوبين من الماء.

حبات لوز كاملة للزينة.

قطر.

يمكنكم تحضير الهريسة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة من بينها: