معلقة واحد من الزيت... طريقة تحضير البطاطس بدون زيت و البطاطس الروستو مقرمشة وصحية لاولادك روعة

البطاطس بدون زيت و البطاطس الروستو، طبق البطاطس المحمرة أو المقلية لا تخلو المائدة منه بجوار العديد من الوجبات حيث تعد أصابع البطاطس المحمرة عشق بالنسبة للكثير حتى الأطفال والكبار ولكن عند قلي أصابع البطاطس فإنها تمتص الكثير من الزيت و تتشبع به وتصبح غير صحية بالدرجة الكافية، لذا يبحث الكثير خاصة من أصحاب النظام الغذائى الخاص عن طريقة صحية لتناول البطاطس وإليك طريقة مضمونة لإعداد البطاطس المقرمشة بدون زيت.

البطاطس بدون زيت و البطاطس الروستو

مكونات أصابع البطاطس الدايت

نحضر وعاء بلاستيك مناسب ونبدأ بتقطيع كمية البطاطس على هيئة أصابع متناسقة ثم نغسلها جيدا مرة أخرى.

نحضر وعاء ونضع به كمية الماء ونرفعه على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

نبدأ بإضافة أصابع البطاطس إلى وعاء الماء المغلى ونضع رشة الملح ونقلب البطاطس في الماء ثم نتركها به لمدة ثلاث دقائق.

نرفع الوعاء من على النار ونخرج أصابع البطاطس برفق من الماء المغلي ثم نصفيها جيدًا.

احضري صينية فرن مناسبة وضعي بها شريحة كبيرة من ورق الزبدة بحيث تغطي قاع الصينية بالكامل حتى لا يلتصق بها أصابع البطاطس.

ضعي طبقة واحدة من أصابع البطاطس على هيئة صفوف داخل الصينية.

رشي جميع كمية البطاطس بمقدار بسيط من الزيت عن طريق بخاخة زيت تطلق الزيت بشكل رزاز حتى لا يتم وضع كمية كبيرة منه.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ثلث ساعة أو حتى يتم تحمير البطاطس وتصل إلى اللون الذهبى وتصبح مقرمشة.

نخرج الصينية من الفرن وتصبح البطاطس جاهزة لكي توضع في طبق التقديم المناسب وتقدم ساخنة.

خطوات تحضير

بعد غسل البطاطس جيدا نتركها حتى تجف.

نبدأ برش زيت الزيتون على أصابع البطاطس باستخدام زجاجة رش الزيت.

نعتمد في تسوية البطاطس على طريقة الروست أو الصدمة وذلك من خلال وضع مقلاة على النار وبها ملعقة واحدة من زيت الذرة ونتركها تسخن جيدا.

تصدم البطاطس داخل المقلاة ونبدأ بالتقليب وتشويح البطاطس مع ملعقة الزيت الواحدة لمدة دقيقتين.

ثم نخرجها من المقلاة و نبدأ برش الملح والزعتر على أصابع البطاطس والتقليب جيدا ثم إدخالها الفرن حتي تمام النضج.

خطوات تحضير البطاطس الروستو بدون زيت