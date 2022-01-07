تكات عمل حمص الشام زي المحلات بالظبط

يبحث الكثير في فصل الشتاء عن المشروبات المختلفة، التي تعمل على منح الجسم الدفء، والطاقة، فمن أهم هذه المشروبات حمص الشام، حيث يفضله الكثير من الناس، ويقومون بتناوله في المحلات، فتقوم المحلات بتحضيره على طريقتها الخاصة، مما يجعل الناس يفضلونه، عن ما هو مصنوع في المنزل، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل حمص الشام على طريقة المطاعم.

طريقة عمل حمص الشام:

يمكن تحضير حمص الشام بمذاق شهي ولذيذ، من خلال استخدام مجموعة من المكونات، والتي تتمثل في التالي:

نصف كيلو من حمص الشام.

بصلة كبيرة.

ملح.

كمون.

شطة.

ثمرة من الطماطم.

ليمون.

قومي بنقع الحمص لمدة ليلية كاملة في وعاء به ماء.

في صباح اليوم التالي، قومي بوضع الحمص في وعاء أخر يحتوي على الماء، واتركيه حتى يغلي.

أضيفي ثمرة الطماطم، والبصل، إلى الحمص واتركيهم لبعض الوقت، حتى تتأكدي من نضج المكونات جيدًا.

بعد الانتهاء أضيفي الملح، والكمون والشطة، واليمون، في كوب التقديم حسب الرغبة.

طريقة التحضير:طريقة تحضير حمص الشام بالثوم:

يمكن إضافة الثوم إلى خمص الشام، فهو يعطي مذاق شهي، من خلال إضافته مع المكونات التالية:

ربع كيلو من الحمص.

عصير طماطم.

بصلة.

٤ فصوص ثوم مفروم.

ملح.

شطة.

كمون.

ليمون.

قومي بنقع الحمص لمدة ٨ ساعات على الأقل.

أضيفي الحمص مع البصل، وعصير الطماطم، والثوم، إلى وعاء، واتركيهم على النار، حتى الحصول على مكونات ناضجة.

قومي بتقديم الحمص في أكواب التقديم، مع إضافة الشطة، والملح، والكمون، والليمون، حسب رغبة كل فرد من أفراد الأسرة.

طريقة التحضير:فوائد مشروب حمص الشام:

يوجد العديد من الفوائد التي يحتوي عليها مشروب حمص الشام، ولذلك يفضلة الكثير، ومن أهم هذه المميزات ما يلي: