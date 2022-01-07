سر طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن وتحضريها بأكثر من وصفة في المنزل

طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل، كما تعتبر الكفتة المشوية واحدة من أكثر الأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص، حيث تختلف الطرق والأساليب المستخدمة في إعداد وتحضير الكفتة لنجد منها الكفتة المشوية في الفرن الكفتة المشوية على الفحم، تبحث أغلب السيدات عن أفضل طريقة عمل كفتة مشوية في المنزل بمكونات صحية وطعم لذيذ مثل المطاعم .

طريقة عمل الكفتة

تحضير وإعداد الكفتة المشوية في المنزل لم يعد أمر صعبا أو مستحيلا، حيث يمكنك الاستمتاع بالمذاق المميز للكفتة بمقادير بسيطة متوافرة داخل كل منزل وخطوات سهلة، ولمعرفة طريقة تحضير كفته داود باشا.

مقادير الكفتة المشوية

تحضير مقدار كيلو من اللحم البقري المفروم جيدا.

بصلة كبيرة مفرومة جيدا مع مراعاة تصفيتها من الماء جيدا.

مقدار ملعقتان كبيرتان من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

بقدونس مفروم وملح وفلفل وبهارات اللحم المخصصة لإعداد الكفتة بمقادير متساوية على حسب الرغبة.

قطعة صغيرة من الدهن الصافي ويفضل أن يكون دهن الليه.

طريقة إعداد وتحضير كفتة المشوية

يمكنك تحضير الكفتة المشوية والاستمتاع بالمذاق الشهي اللذيذ بجانب السلطات والأرز من خلال اتباع الخطوات التالية:-

يمكنك مزج اللحم المفروم وإضافة المقادير السابقة بشكل متتالي والتقليب للخليط بشكل جيد.

حتي تمتزج المكونات بشكل جيد، ثم تترك الخليط في الثلاجة مدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبا.

قومي بإخراج اللحم من الثلاجة والبدء في تشكيل أصابع الكفتة على حسب الرغبة.

ثم قومي بوضع أصابع الكفتة على الأسياخ الخاصة بالشوي واستخدام الفحم في عملية الشوى أو الشوي للكفتة في الفرن.

قومي برش مياه البصل على أصابع الكفتة أثناء القيام بعملية الشوي.

نقوم بعملية تقليب الكفتة بشكل جيد أثناء التسوية وذلك للتأكد من أنها استوت تماما من جميع الجوانب.

كما تقدم الكفتة ساخنة مع الأرز والخبز والسلطات.

يمكنك مزج المقادير السابق ذكرها بشكل جيد ووضع الخليط داخل الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة تقريبا. نقم بتشكيل أصابع الكفتة ونقوم برصها بشكل متساوي على شبكة الشواء داخل الفرن.

ثم نقوم بضبط درجة حرارة الفرن بدرجة 180درجة ومتابعة الكفتة لحين الانتهاء من أعمال الشواء بشكل ناجح.

طريقة تحضير كفته مشوية في الفرن