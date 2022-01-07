حضريه بتتبيله شهية ومميزة الباذنجان المخلل في المنزل بأسهل طريقة

يعتبر الباذنجان المخلل من أحد المقبلات الشهية والأساسية التي تقدم مع الأكلات مثل الأرز والأطباق الرئيسية وتعتبر المخللات من الأطباق الموجودة يوميا على أي مائدة عربية ولا يمكن الإستغناء عنه مع المشويات سواء فراخ أو لحمة أو سمك ويمكن إحضار مع طبق بطاطس والكشري ويمكن إعداده بكمية ونضعها في الثلاجة في علبة محكمة ويحتوي الباذنجان على قيم غذائية مفيدة للجسم وخفيف على المعدة وسهل الهضم ومذاقه رائع ويمكن عمله مقلي أو مشوي، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيره.

كيلو من الباذنجان الرفيع

ربع كيلو من الفلفل الأخضر

ربع كيلو من الفلفل الأحمر

رأس من الثوم المفروم

نصف كوب من الخل

ثلاث ليمونات عصير

ملعقة شاي صغيرة من الكمون

1 ملعقة شاي صغيرة من البابريكا

ملعقة شاي صغيرة من الكزبرة الجافة

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

زيت غزير نستخدمه في القلي

نقوم بغسل الباذنجان جيدا ونقطع عنقه بالسكينة ونفتحه بالسكينة بالطول من الوسط ثم نقليه في الزيت على درجة حرارة متوسطة حتى لا يحترق.

نخرجه من الزيت على مناديل مطبخ حتى تمتص الزيت.

نقوم بوضع الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والثوم المفروم والخل وعصير الليمون والكمون والبابريكا والكزبرة الجافة والملح والفلفل في الكبة ونخلطهم جيدا.

نحشي الباذنجان ونحفظه في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة.

كيلو من الباذنجان

نصف كوب من الملح

لتران من الماء

عشرة فصوص ثوم

لتر من خل التفاح

نقطع عنق الباذنجان بالسكينة ونغسله جيدا ونشقه بشكل طولي من الوسط.

نضع الماء على نار متوسطة حتى تغلي ونضيف إليها الملح.

نضع الباذنجان بعد أن يذوب الملح ونتركه يغلي حتى يصبح طريا.

نقوم بتصفيته حتى يجف.

نقطع الثوم ونضعه داخل فتحة الباذنجان.

نرص الباذنجان في برطمانات نظيفة ونضيف الخل حتى يغمره جيدا.

نقوم بغلق البرطمان بشكل محكم ثم نضعه في الثلاجة ونقدمه في اليوم الثاني، وبالهنا والشفا.

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