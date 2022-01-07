أسرار نجاح كفتة الحاتي ملعقة واحدة ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك منك

الكفتة من أصناف اللحوم اللذيذة التي يجب تناولها الكثير من الناس وذلك لأنها لذيذة وفي نفس الوقت تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان لذلك يتم الاهتمام بتناول الكفتة ويتم إعداد الكفتة بطريقة مميزة في العديد من المطاعم الشهيرة التي تعمل على تقديم الكفتة بطريقة مختلفة ولها رائحة جميلة، ‏أما في المنزل في فيمكن إعداد الكفتة بأكثر من طريقة سواء من خلال ‏الكفتة المشوية أو الكفتة المقلية او الكفتة باستخدام صوص الطماطم الذي من خلال هذا المقال سنتحدث بالتحديد عن طريقة إعداد الكفتة المشوية في المنزل ‏والمكونات التي نحتاج إليها لإعداد هذه الكفتة.

‏مكونات إعداد الكفتة المشوية في المنزل

نحتاج إلى اضافة بعض المكونات الطبيعية إلى اللحم المفروم حتى نستطيع إعداد الكفتة ويمكن أن يستخدم كيلو واحد من اللحم المفروم ولكن نستطيع من خلال إعداد كمية كبيرة من الكفتة ومن خلال هذه الفكرة سنتحدث عن جميع المكونات التي ‏نحتاج إليها لإعداد الكفتة المشوية وهذه المكونات هي:

كيلو من اللحم المفروم.

أربع حبات بطاطس.

كيلو لحم مفروم.

فلفل أسود.

ملح.

الثوم البودرة.

ملعقة بصل بودرة.

كزبرة مفرومة.

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طريقة إعداد الكفتة المشوية

من خلال هذه الخطوات نتحدث عن طريقة إعداد الكفتة في الشواية الخاصة وهذه الخطوات هي:

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